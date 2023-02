La collezione PlayStation Plus scomparirà a maggio

Sony chiude un file Collezione PlayStation Plusuna raccolta di elementi essenziali per PS4 che gli abbonati PS Plus su PS5 possono scaricare e giocare senza costi aggiuntivi.

In un’e-mail inviata agli abbonati, il messaggio afferma che il 9 maggio la raccolta di 19 giochi scomparirà e gli abbonati hanno tempo fino a quella data per aggiungere i suoi giochi alla loro libreria di giochi. Sony non ha fornito una motivazione per la chiusura del blocco, ma sta anche chiarendo che altri franchise PS Plus, come i giochi mensili, non saranno interessati. Ecco il messaggio completo di seguito:

Dal 9 maggio, la PlayStation Plus Collection non sarà più disponibile come funzionalità di PlayStation Plus. Puoi aggiungere uno qualsiasi dei titoli della PlayStation Plus Collection alla tua raccolta di giochi prima del 9 maggio e giocare in qualsiasi momento in futuro con un abbonamento attivo a PlayStation Plus.

Il catalogo dei giochi di PlayStation Plus, i giochi mensili e altre funzionalità esistenti non saranno interessati da questa modifica.

Grazie per il tuo continuo supporto a PlayStation Plus.

La collezione PlayStation Plus è stata lanciata insieme alla PS5 come bonus aggiuntivo per questi proprietari. In un certo senso, era come una versione ridotta del Game Pass di Xbox, anche se mostrava solo titoli last-gen. La scaletta è rimasta sostanzialmente la stessa dal 2020, con un paio di titoli che si uniscono alla lista e solo Persona 5 viene rimosso Dalla formazione originale dell’anno scorso. La collezione PS Plus è attualmente composta dai seguenti titoli:

Batman: Cavaliere di Arkham

Campo di battaglia 1

ematico

Call of Duty: Black Ops III: Zombie Chronicles Edition

Trilogia di Crash Bandicoot NT

Passarono i giorni

Detroit: sii umano

Ricaduta 4

Final Fantasy XV: Edizione Reale

Dio della guerra (2018)

Il secondo figlio è famoso

L’ultima guardia

L’ultimo di noi rimasterizzato

Cacciatore di mostri: Mondo

Combattimento mortale

Ratchet & Clank (2016)

Resident Evil VII: rischio biologico

Uncharted 4: Fine di un ladro

fino all’alba

L’anno scorso, Sony ne ha aggiunti due Livelli di abbonamento Premium PlayStation Plus Offre a questi membri l’accesso a una libreria di giochi più ampia (e aggiornata più regolarmente) su più generazioni di PlayStation. I membri Premium hanno accesso alla maggior parte, ma non a tutti, di questi titoli ora, quindi Sony probabilmente vuole incentivare gli abbonati PS Plus standard per l’aggiornamento. Indipendentemente da ciò, assicurati di prendere questi giochi ora se non l’hai già fatto prima della scadenza del 9 maggio.