Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è stato aggiornato, ecco le note sulla patch

Il fantastico Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge di Dotemu e Tribute Games è stato aggiornato alla versione 1.0.4, con alcune piccole modifiche e correzioni di bug per aiutare a rafforzare ancora di più la mischia.

iscritto a vapore dagli sviluppatori (grazie, Nintendo tutto), molte di queste modifiche riguardano la versione PC del gioco, mentre altre riguardano tutte le versioni console.

Come la deliziosa pizza, continuiamo a tornare per saperne di più e questo ultimo aggiornamento consente di condividere online i codici delle feste, in cui puoi creare stanze di matchmaking con gli amici.

Ecco le note complete sulla patch per la versione 1.0.4:

Versione 1.0.4, 7 novembre 2022

Nuova caratteristica

Codici delle feste (online):

– Ora puoi condividere codici di gruppo (solo cinque caratteri) per facilitare il matchmaking con gli amici che ora possono entrare tramite il codice Join Party. Vengono visualizzati nella parte inferiore del pannello del party dell’host.

migliorare

Collegato:

– La difficoltà viene ora visualizzata per ogni lobby durante la ricerca di giochi online

– Il pulsante kick è stato ripristinato per evitare clic errati nella bacheca del gruppo dell’host osservatore

– Risolto il problema con la visualizzazione delle icone Xbox durante il gioco con la console PS5 e la funzione Steam Input disabilitata.

correzioni

Giocare a:

– Risolto il problema con il lungo ritardo di ricomparsa dopo essere rimasti bloccati nelle buche in modalità giocatore singolo Collegato:

– Risolti rari problemi che rendevano i nemici invincibili quando il giocatore esce dal gioco

– Il lato client stabile di Chrome Dome è invincibile a volte quando non lo è

– Il bagagliaio fisso di Krang non riceve alcun danno dai clienti, solo dall’host

– I clienti fissi a volte non sbloccano il modello trovato dall’host

– Risolto il problema con l’accesso online infinito quando Epic Launcher non è installato Regolamenti

– Risolto il problema dell’associazione del tasto personalizzato alla tastiera considerando solo il primo giocatore locale

Stiamo ancora giocando a Shredder’s Revenge mesi dopo la sua uscita – lo è davvero Questo dannatamente bene – ma siamo particolarmente felici di vedere che il matchmaking è diventato molto più semplice con gli amici online.

Ti stai ancora godendo TMNT: Shredder’s Revenge? Se lo sei, grida “Cowabunga” nei commenti!