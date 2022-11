parere | Il calo della domanda di carni a base vegetale indica che il clamore ha superato la realtà

Commenta questa storia Sospensione

Il futuro della carne vegetariana doveva essere cucinato alla perfezione. Negli ultimi anni, Corporate e capitale di rischio Soldi versati nello spazio. veloce–cibo giganti Come KFC e Burger King gara per fare offerte. Una folla di frecce meme sciamava intorno Oltre la carne. Le vendite erano in crescita. Piacerà ai vegetariani a cui manca la carne! Ancora meglio, troverà un seguito con i mangiatori di carne che cercano di ridurre!

Ora è chiaro che l’hype a volte ha lasciato il posto a fatti tutt’altro che deliziosi. Vendite di carne vegetariana negli Stati Uniti Fuori uso Di oltre il 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La questione è fondamentale: i problemi che la carne finta avrebbe dovuto risolvere – dall’impatto sul clima dell’agricoltura industriale agli effetti sulla salute della carne – sono tutti molto reali, ma la soluzione che offre si rivolge a un numero molto inferiore di consumatori del previsto.

La verità, ovviamente, è che mangiamo non solo per nutrirci, ma per divertirci. La carne offre un’esperienza appetitosa e deliziosa che è impossibile riprodurre fino ad ora.

Quando ho chiesto nel corso delle settimane, ho scoperto alcuni fan delle alternative alla carne lavorata. “Molto gommoso”, ha detto un amico. Un altro ha detto “Moshi”. Mio figlio maggiore ha fatto una faccia. L’unico che sono riuscito a trovare che ha affermato di avere il sapore della cosa reale, è vero, infatti, non hai assaggiato la cosa vera da oltre 20 anni. Alcuni vegani mi hanno detto che non gli dispiaceva ed erano felici di averlo come opzione nei menu dei fast food, e altri mi hanno detto che gli piaceva come alternativa alle carni della colazione come salsiccia e pancetta. Ma poche persone sembrano trovare la carne vegetariana davvero gustosa. READ La Corea del Sud giura repressione, si muove per sedare la rabbia per la cotta di Halloween

Seguire Elena Olin opinioni Seguire Aggiungere

Dal lato degli esperti, tutti, dai venditori allo scoperto di Wall Street ai ricercatori di mercato, hanno affermato, almeno per il momento, che molte delle vendite di carne falsa sembrano che le persone lo stiano provando. “Penso che molte persone ci stessero provando contemporaneamente”, ha detto il famoso venditore di cortometraggi Jim Chanos, quando l’ho chiamato per chiedergli come fosse finito Beyond Meat come uno dei cortometraggi più popolari. Ha osservato che la società “non è redditizia”. Quando gli ho chiesto cosa ne pensasse degli spettacoli, ha risposto: “Mettimi nella categoria delle persone che l’hanno provato una volta”.

E quando si tratta di salute, sì, queste “carni” sono significativamente più basse di grassi saturi rispetto alla cosa reale, ma contengono anche più sodio. È uno spettacolo molto elaborato. Un rapporto pubblicato quest’anno dal gruppo di advocacy avverte Monitoraggio di cibo e acqua. Il complesso alimentare-industriale è un attore enorme, con aziende come Tyson Foods e Cargill che dominano lo spazio.

Questi fatti significano che molte persone informate sulla salute sono rimaste scettiche sull’aggiunta di queste carni artificiali alla loro dieta. Christine Lawless, autrice diPrecedentemente noto come cibo. “

I dati mostrano che la nuova offerta non sembra comportare tagli massicci di carne: è più di una semplice aggiunta al supermercato. Lo studio è stato pubblicato anche quest’anno sulla rivista temperare la natura Ha osservato seccamente: “È interessante notare che dopo il primo PBMA della famiglia [plant-based meat alternatives] Acquista, il consumo di carne macinata non è diminuito. ”

Al momento dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari, diventa molto facile fare a meno di tali novità. Delle persone che mi hanno detto che apprezzavano la carne a base vegetale e la mangiavano regolarmente (spesso come alternativa alla carne per la colazione), molti hanno detto che avrebbero ridotto quando l’inflazione sarebbe aumentata. Questo indica un grosso problema: spesso la carne artificiale Più costoso Almeno dalla versione budget reale.

In altre parole, le persone vogliono fare del bene in base all’ambiente e alla loro salute, ma non a un costo enorme per le loro papille gustative o il loro portafoglio.

È difficile non pensare alla margarina. Negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta del secolo scorso, La margarina stava rapidamente sostituendo il burro in cucina. Un annuncio ha dichiarato che le cose erano così buone da poter “ingannare Madre Natura”. Non era vero, e i consumatori lo sapevano. Pensavano solo che fosse una scelta salutare. Quando si è scoperto negli anni ’90 che non era così, le vendite sono svanite. Questo non vuol dire che la margarina sia ancora con noi, ma pochi ne parlano come alternativa al burro.

Quello che vediamo potrebbe essere una breve pausa e il mercato dell’imitazione della carne si riprenderà con il miglioramento del prodotto e dell’economia. Un motivo di ottimismo: i consumatori di carne sono generalmente vegetariani minore rispetto ad altri acquirenti, il che significa che c’è più spazio per crescere.