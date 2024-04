Keith Siegel e Omri Miran: il video mostra gli ostaggi americani e israeliani vivi a Gaza

Scritto da Anna Foster

Commenta la foto, Keith Siegel, 64 anni, appare nel nuovo filmato

Hamas ha diffuso un video che mostra le prime prove della vita di altri due ostaggi tenuti a Gaza.

In filmati non datati girati sotto costrizione, Omri Miran afferma di essere stato detenuto per 202 giorni, e Keith Siegel menziona il fine settimana di Pasqua di questa settimana, suggerendo che i filmati siano stati girati di recente.

Sono stati catturati quando Hamas ha lanciato i suoi attacchi mortali il 7 ottobre.

In risposta al video, le loro famiglie hanno detto che avrebbero continuato a lottare per il ritorno degli uomini.

Hanno inoltre esortato il governo israeliano a raggiungere un nuovo accordo per il rilascio degli ostaggi.

Il nuovo video arriva nel momento in cui Hamas ha detto che stava studiando l'ultima proposta israeliana riguardo ad una tregua. Secondo quanto riferito dai media, il mediatore egiziano ha inviato una delegazione in Israele per dare nuovo slancio ai negoziati in fase di stallo.

Siegel, cittadino statunitense, è stato rapito insieme alla moglie Aviva, rilasciata però a novembre durante una breve tregua.

“Keith, ti amo. Combatteremo finché non tornerai”, ha detto la moglie di Keith, Aviva, in una dichiarazione video. All'inizio di questo mese, ha raccontato alla BBC come i loro rapitori abbiano lasciato la coppia in un tunnel mentre la trasportavano da un luogo all'altro. Al momento dell'intervista, ha detto che non sapeva se Keith fosse ancora vivo.

Sua figlia, Ilan, ha dichiarato: “Vedere mio padre oggi conferma a tutti noi quanto sia urgente raggiungere un accordo il prima possibile e riportare tutti a casa. Chiedo ai leader di questo Paese di guardare questo video e vedere il loro padre piange per lui.” Aiuta.” READ Ondata di caldo in Europa: il Regno Unito vede il terzo giorno più caldo di sempre, gli incendi infuriano in Francia e Spagna

L’altra figlia, Cher, ha detto: “Se guardi il video, vedi che mio padre sa che veniamo tutti alla marcia ogni settimana e combattiamo per lui e per tutti i prigionieri”.

Commenta la foto, Ai manifestanti in piazza Hostage si è unita la folla che chiedeva elezioni anticipate in Israele

Intervenendo alla manifestazione settimanale di sabato sera a Tel Aviv per chiedere il rilascio degli ostaggi, Danny Miran, il padre di Omri Miran, ha guidato i canti della folla.

Era visibilmente emozionato mentre pronunciava un discorso potente, descrivendo la sua felicità nel guardare il video di suo figlio, sapendo che era “si spera vivo”.

Ma il suo discorso ha avuto anche un elemento politico. Ha parlato direttamente al governo e ha menzionato specificamente per nome i suoi membri di estrema destra – il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, e il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, e li ha invitati a garantire l’accordo sugli ostaggi.

Ha esortato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad “accettare qualsiasi accordo fattibile”.

“Fate un piccolo passo incruento per il bene dei due popoli”, ha detto, aggiungendo che “tutto il popolo di Israele e i paesi del mondo vogliono vedere la fine dello spargimento di sangue, soprattutto la fine delle sofferenze dei vostri persone.”

Un'altra cosa degna di nota è che prima che il padre di Omri tenesse il suo discorso, l'intero video degli ostaggi è stato mostrato su grandi schermi nella piazza degli ostaggi.

Questo è molto insolito, poiché questi video generalmente non vengono riprodotti in TV.

GUARDA: Aviva Siegel, al centro, ha detto che la famiglia continuerà a lottare per il ritorno sano e salvo di suo marito

Il quartier generale dell'Hostage Families Forum ha affermato che l'ultimo video è “la prova più evidente che il governo israeliano deve fare di tutto per raggiungere un accordo per la restituzione di tutti gli ostaggi”.

Segue un altro video prova di vita rilasciato dal gruppo all'inizio di questa settimana, con l'ostaggio israelo-americano Hersh Goldberg Bolin, 23 anni, che appariva senza il braccio sinistro nel breve clip. La bomba è esplosa durante un attacco di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre.

In risposta, anche sua madre e suo padre hanno chiesto maggiori sforzi per garantire un nuovo accordo per il rilascio degli ostaggi.

La famiglia Siegel è stata rapita dal Kibbutz Kfar Azza il 7 ottobre quando Hamas ha attaccato le comunità israeliane vicino a Gaza, mentre Miran è stato catturato dal Kibbutz Nir Oz.

In un video pubblicato sotto costrizione dal braccio armato di Hamas, Siegel, 64 anni, e Miran, 46 anni, hanno esortato il governo israeliano a concordare con Hamas un cessate il fuoco e a rilasciare gli ostaggi.

Si sente Miran dire: “Sono qui prigioniero di Hamas da 202 giorni. La situazione qui è spiacevole e difficile e ci sono molte bombe”.

I negoziati indiretti tra Israele e Hamas per garantire il loro rilascio – insieme agli altri ostaggi rimasti – continuano, ma settimane di colloqui non riescono a raggiungere un accordo.

Hamas ha respinto la precedente proposta di cessate il fuoco di sei settimane in cambio del rilascio dei restanti 40 ostaggi.

Il movimento aveva precedentemente insistito sul fatto che qualsiasi accordo dovesse includere una cessazione permanente della guerra, un completo ritiro militare israeliano da Gaza e il ritorno illimitato degli sfollati alle loro case. Israele insiste sulla necessità di distruggere Hamas a Gaza e di liberare gli ostaggi.

Sembra che Israele stia portando avanti i piani per lanciare un attacco a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, nonostante gli avvertimenti di conseguenze umanitarie potenzialmente catastrofiche per gli 1,5 milioni di sfollati palestinesi che vi si rifugiano.

“Stiamo facendo tutti i preparativi per l’operazione [in Rafah] “Questo è ciò che deve essere fatto”, ha detto sabato il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz.

“Ma spero che ci sarà un accordo.”

Gli attacchi di Hamas hanno provocato la morte di circa 1.200 persone e il gruppo ha preso circa 250 ostaggi. Il Ministero della Sanità gestito da Hamas afferma che la campagna di ritorsione israeliana a Gaza ha ucciso più di 34.000 palestinesi.