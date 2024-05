Javier Miley sta attualmente lavorando per domare l’iperinflazione in Argentina

Il controverso piano del nuovo leader argentino per contrastare l’iperinflazione potrebbe funzionare. Le sue misure “shock” di austerità liberale si sono tradotte in tassi di inflazione più bassi.

Javier Miley vince la presidenza dell’Argentina Domenica il candidato di destra Javier Miley ha vinto le elezioni presidenziali in Argentina. Cheddar

Il presidente argentino, armato di motosega e autoproclamatosi “anarco-capitalista”, che dice di prendere la maggior parte dei suoi consigli politici dai suoi cani, sembra aver ottenuto ciò che molti analisti politici ed economici sostengono che i suoi piani estremi quasi certamente non avrebbero raggiunto: modesti miglioramenti nella …Economia. L’economia del paese.

Javier Miley, 53 anni, ex economista di destra e analista televisivo il cui stile combattivo e il suo abbraccio alle teorie del complotto hanno fatto paragoni con Donald Trump, è entrato in carica a dicembre.

Cinque mesi dopo aver prestato giuramento, l’Argentina ha ancora uno dei tassi di inflazione annuale più alti al mondo – una cifra cumulativa del 287% a marzo, secondo Dati Bloomberg Ma le misure “shock” di austerità liberali di Miley si sono tradotte in tassi di inflazione più bassi ogni mese negli ultimi tre mesi.

Quando la prossima settimana verranno pubblicati i dati sull’inflazione nazionale per aprile, ci saranno alcuni segnali in tal senso L’economia dell’Argentina Si potrebbe vedere un ritorno all’inflazione mensile a una cifra per la prima volta dall’ottobre 2023.

Nelle sue prime settimane in carica, Miley ha effettuato importanti tagli alla spesa del settore pubblico in Argentina, bloccando nuovi progetti infrastrutturali, tagliando i sussidi per l’energia e i trasporti per la popolazione e dimezzando il numero dei ministeri federali argentini. Ha inoltre svalutato la valuta del paese, il peso, di oltre il 50% rispetto al dollaro statunitense.

Ian Bremmer, fondatore Gruppo Eurasiatico La società di consulenza sui rischi politici ed economici ha scritto in una newsletter via email mercoledì scorso che quando Miley è stata eletta…, Molti esperti prevedevano che i suoi piani economici avrebbero portato a “un ulteriore collasso in breve tempo”.

“Fortunatamente per il popolo argentino, questo non è accaduto”, ha scritto. “L’inflazione mensile è scesa ogni mese negli ultimi tre mesi, dal 25% di dicembre a quasi il 10% di marzo, e i meteorologi si aspettano che il numero di aprile arrivi a una sola cifra. Il governo ha fatto questo spostando… Con un budget deficit del 5,5%, ha ereditato il primo surplus del paese in più di un decennio, lavorando al contempo per rafforzare le riserve della banca centrale, tagliare i tassi di interesse di riferimento e ridurre l’offerta di moneta – il tutto senza destabilizzare la valuta e i mercati finanziari.

Javier Miley brandisce una motosega, minaccia di far saltare in aria la banca centrale argentina e afferma che il cambiamento climatico è una “cospirazione socialista”

Il secondo paese più grande dell’America Latina e la terza economia più grande soffre da decenni di disfunzioni economiche e politiche. È andata in default sul suo debito sovrano nove volte. Decine di miliardi di dollari sono stati presi in prestito da… Fondo monetario internazionale E, nei giorni scorsi, La Cina soffre di turbolenze economiche.

Miley sostiene da tempo di essere impegnata in una linea di libertarismo che contiene al suo centro una filosofia politica ed economica che chiede di fatto l’abolizione dello Stato.. Durante la sua campagna elettorale, ha brandito ripetutamente una motosega per simboleggiare la sua intenzione di tagliare la spesa pubblica per risanare la travagliata economia argentina. Ha anche affermato che stava pensando di “far saltare in aria” la Banca Centrale argentina, cosa che non è avvenuta.

Miley ha definito il cambiamento climatico una “cospirazione socialista”. Ha costantemente minimizzato le atrocità commesse dalla dittatura militare argentina negli anni ’70 e ’80. Ha affermato di ricevere i migliori consigli da Murray, Milton, Robert e Lucas. Murray, Milton, Robert e Lucas sono i suoi quattro cani.

Elon Musk è un fan

Sembrava essere associato ad esso Elon Musk, proprietario di Tesla e X Sul libero mercato e sulla necessità di difendere la libertà e le libertà personali. “Raccomando di investire in Argentina”, ha detto Musk in un recente post su X in cui è stato fotografato per la seconda volta in meno di un mese mentre esprimeva il suo pollice in su accanto al leader argentino.

Tuttavia, molti argentini lamentano che le politiche economiche di Miley hanno reso loro la vita più difficile nel breve termine, poiché i tagli alla spesa hanno danneggiato stipendi e pensioni che sono ancora lontani dal tenere il passo con l’inflazione.

Si prevede che i sindacati di tutta l’Argentina terranno uno sciopero generale nazionale di 24 ore giovedì, poiché il programma di riduzione dei costi di Miley porta ad una forte contrazione dei consumi, delle costruzioni e delle attività manifatturiere. Le massicce proteste contro i tagli al bilancio delle università pubbliche hanno recentemente attirato più di 400.000 persone.

Portare grandi quantità di banconote; Le aziende preferiscono i contanti

Martedì la banca centrale argentina è stata costretta a emettere la sua prima banconota da 10.000 pesos, del valore di circa 11 dollari, perché molti residenti trasportavano grandi pile di banconote per effettuare anche piccoli pagamenti. Molte aziende in Argentina preferiscono ancora effettuare transazioni in contanti, in parte a causa della cronica instabilità economica.

In Intervista alla BBC questa settimanaTuttavia, Miley ha insistito sul fatto che le sue riforme economiche hanno avuto successo e hanno preso di mira principalmente la classe politica argentina – l’élite – e non i cittadini comuni.

Difendendo le sue politiche, ha detto: “Non esiste magia. La vita reale richiede tempo”.

Ha chiesto: “Qual è l’alternativa? Continuare a stampare denaro come l’amministrazione precedente, che genera inflazione e finisce per colpire i gruppi più vulnerabili?”