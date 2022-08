Un uomo armato che chiede risparmi prende in ostaggio i dipendenti della Bank of Beirut

Beirut – Un uomo libanese con un fucile ha preso in ostaggio fino a 10 dipendenti e clienti in una banca di Beirut giovedì e ha minacciato di darsi fuoco a meno che non gli fosse stato permesso di ritirare parte dei suoi risparmi assediati per pagare le spese mediche di suo padre.

Soldati e polizia si sono radunati nella zona e hanno cercato di negoziare la fine dello scontro.

Il dramma degli ostaggi nel vivace distretto di Hamra a Beirut è stato l’ultimo doloroso episodio del tracollo economico del Libano, giunto al suo terzo anno. Le banche libanesi a corto di liquidità dal 2019 hanno posto limiti rigorosi al prelievo di attività in valuta estera, intrappolando efficacemente i risparmi di milioni di persone.

Un funzionario della sicurezza, che ha parlato in condizione di anonimato in linea con i regolamenti, ha detto che l’uomo armato, chiamato Bassam Sheikh Hussein, 42 anni, è entrato in una filiale della banca federale con una bombola di gas. Il funzionario ha detto che l’uomo ha sparato tre colpi di avvertimento.

George Al-Hajj, capo del sindacato dei dipendenti della banca, ha detto ai media locali che sette o otto impiegati di banca sono stati presi in ostaggio insieme a due clienti. L’uomo armato ha rilasciato un ostaggio che è stato preso da un’ambulanza.

Un cliente di una banca che è fuggito dall’edificio ha detto ai media locali che l’uomo armato stava chiedendo un prelievo di $ 2.000 per pagare le spese mediche dell’ospedale di suo padre. I media locali hanno riferito che aveva circa $ 200.000 bloccati in banca.

Il fratello di Hussain, Atif, che si trova fuori dalla banca, ha detto all’Associated Press che suo fratello sarebbe disposto a costituirsi se la banca gli desse contanti per aiutare con le spese mediche e familiari di suo padre.

“Mio fratello non è un mascalzone”, ha detto Atif Sheikh Hussein, “prende ciò che ha di tasca per darlo agli altri”.

Soldati dell’esercito libanese, ufficiali delle forze di sicurezza interna e agenti dei servizi segreti hanno circondato l’area.

Un videoclip sul cellulare mostrava l’uomo con il suo fucile e chiedendo i suoi soldi. In un altro video, due agenti di polizia fuori dall’ingresso della banca chiusa gli hanno chiesto di liberare almeno uno degli ostaggi, ma lui ha rifiutato.

Il Libano sta attraversando la peggiore crisi economica della sua storia moderna. Tre quarti della popolazione è caduta in povertà e la sterlina libanese si è deprezzata di oltre il 90% rispetto al dollaro USA.

Decine di manifestanti si sono radunati nell’area durante lo stallo, scandendo slogan contro il governo e le banche libanesi, sperando che l’uomo armato avrebbe ottenuto i suoi risparmi. Alcuni passanti lo hanno elogiato come un eroe.

L’avvocato Dina Abu Zour ha dichiarato: “Ciò che ci ha portato a questa situazione è il fallimento dello stato nel risolvere questa crisi economica e le procedure delle banche e della banca centrale, dove le persone possono recuperare solo parte del proprio denaro come se fosse settimanale stanziamenti”. Con l’Unione dei Depositanti del Gruppo Dawa, che era tra i manifestanti. “Questo ha portato le persone a prendere in mano la situazione”.

Abu Zour ha detto che la moglie di Hussein le ha detto che la famiglia era fortemente indebitata e che lottava per sbarcare il lunario.

Dania Sharif ha detto che sua sorella, che serve caffè e tè in banca, era tra gli ostaggi e non è stata danneggiata dall’uomo armato. “Vuole solo i suoi soldi”, ha detto Sharif, in piedi fuori dalla banca. “Non me ne vado finché non esce mia sorella.”

A gennaio, il proprietario di un bar ha ritirato 50.000 dollari intrappolati in una banca in Libano dopo aver preso in ostaggio dei dipendenti e minacciato di ucciderli.