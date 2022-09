La bara della regina Elisabetta II arriva a Buckingham Palace a Londra

Londra – bara Regina Elisabetta II L’Associated Press riporta che è tornato a Buckingham Palace. Martedì scorso, il defunto re ha lasciato la Scozia per l’ultima volta.

La bara della regina Elisabetta II arriva al Royal Hearse a Buckingham Palace a Londra il 13 settembre 2022, dove riposerà durante la notte nella Bow Hall del palazzo. Justin Thales/AFP tramite Getty Images



Un aereo militare C-17 Globemaster che trasportava le spoglie della regina è atterrato martedì sera alla RAF Northault, a ovest di Londra, circa un’ora dopo aver lasciato Edimburgo, in Scozia, secondo quanto riportato dall’Associated Press. Il carro funebre statale che trasportava la bara si fece strada attraverso le piovose strade di Londra, mentre folle di persone in lutto si mettevano in fila per rendere omaggio.

All’inizio della giornata, la folla ha riempito la capitale scozzese Rendi omaggio alla regina Personalmente.

La bara della regina Elisabetta II viene rimossa da un aereo dal Queen’s Color Squadron alla RAF Northolt di Londra, per essere trasportata in aereo a Buckingham Palace, martedì 13 settembre 2022. Kirsty Wigglesworth/AFP



Si prevede che centinaia di migliaia di persone aspetteranno ore per avere la possibilità di vedere la bara della regina alla fine di questa settimana poiché si trova nella Westminster Hall.

La bara è stata precedentemente rimossa dalla Cattedrale di St Giles a Edimburgo, dopo essere stata portata in una solenne processione attraverso la capitale scozzese per placare la folla.

All’aeroporto, mentre il Royal Scottish Regiment guardava, vestito con gonne cerimoniali, un gruppo di portaerei della RAF portò lentamente la bara sull’aereo.

La bara della regina Elisabetta II viene trasportata in un aereo della RAF all’aeroporto di Edimburgo, in Scozia, martedì 13 settembre 2022, sull’ultimo volo dalla Scozia su un aereo della RAF per Londra. Andrew Milligan/AFP



Il Rinnovo dell’inno nazionale È stato suonato mentre l’aereo si spostava sulla pista e la regina, morta nella sua amata casa di Balmoral nelle Highlands la scorsa settimana all’età di 96 anni, ha lasciato la Scozia per l’ultima volta.

Il defunto re sarà portato prima a Buckingham Palace per una notte prima di essere portato a Westminster Hall mercoledì, dove alcuni sostenitori hanno fatto la fila per 24 ore per dire addio al monarca più longevo della Gran Bretagna.

La bara della regina Elisabetta II viene portata alla Cattedrale di St Giles, dopo aver percorso il Royal Mile, il 12 settembre 2022, a Edimburgo, in Scozia. Baraka / Samir Hussein



Due donne, Grace e Vanessa, hanno detto di aver già preso il loro posto in fila e di aver aspettato tutta la notte per rendere omaggio un giorno intero prima che la bara della regina arrivasse a Westminster.

“Questa mattina siamo andati alle prove effettive per la bara di Sua Maestà che entra nella Westminster Hall. È stato straziante, celebrare l’occasione”, ha detto Grace alla BBC. “Penso che l’intera nazione sarebbe triste e un fiume di lacrime. Lo eravamo”.

“Questo è il modo in cui vogliamo rispettare la regina, che ha reso un così grande servizio al Paese, al Commonwealth e al mondo”, ha detto Vanessa.

La bara sarà trasportata con l’aquila a Buckingham Palace, nel cuore della capitale. Mercoledì, la bara della regina sarà portata in processione a breve distanza dal palazzo fino alla Westminster Hall, dove la defunta regina rimarrà nel suo stato fino al funerale di stato di lunedì.

Il re Carlo III, insieme a sua moglie Camilla, consorte della regina, erano in visita a Belfast, nell’Irlanda del Nord, martedì. Incontreranno politici e leader religiosi e parteciperanno alla messa nella Cattedrale di Sant’Anna prima di tornare a Londra nel corso della giornata.

