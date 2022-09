L’FBI ha avvisato Twitter che potrebbe avere un agente cinese sul libro paga, il senatore. dice Grassley

Peter Zatko, noto come Mudge nella comunità degli hacker, posa per un ritratto il 22 agosto 2022 a Washington, DC. (Sarah Silbiger per la CNN)

La sua decisione di rendere pubbliche le sue preoccupazioni potrebbe vedere Peter “Mudge” Jadko ritrovarsi al centro della rinnovata indagine normativa di Twitter, come è successo quando Frances Haugen ha denunciato su Facebook.

Prima di entrare a far parte di Twitter, Zatko, che ora ha 51 anni, ha guidato un influente programma di sovvenzioni per la sicurezza informatica al Pentagono, ha lavorato presso Google per sviluppare tecnologie all’avanguardia, ha contribuito a creare il team di sicurezza informatica presso la società fintech Stripe e ha consigliato a legislatori e funzionari statunitensi di chiudere le falle di sicurezza su la rete.

Nel luglio 2020, Twitter ha assunto Zatko nel novembre 2020 per migliorare la sicurezza informatica e la privacy dell’azienda a seguito di un hack di alto profilo presumibilmente condotto da un adolescente della Florida che ha compromesso gli account Twitter di alcune delle persone più famose del pianeta. , compreso l’allora candidato alla presidenza Joe Biden. È stato rivelato che il ruolo di senior management significava che Jatco riferiva direttamente all’allora CEO Jack Dorsey.

Alcuni che hanno lavorato con Zatko negli ultimi tre decenni lo descrivono come un tecnologo di principio con un talento per rendere accessibile il complesso e una passione per la risoluzione dei problemi. Settore privato. Dicono che la decisione di fischiare è stata presa secondo tale approccio.

Doug Chang, Chief Strategy Officer di Cisco Security che conosce Jatco, afferma che la sua carriera ha dimostrato che “c’era molto di più nell’hacking oltre alla semplice sostituzione a vicenda, che puoi effettivamente avere un vantaggio e un impatto sociale”. anni ’90.

