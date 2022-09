Il senatore Grassley ha detto che l’FBI ha avvertito Twitter che potrebbe avere un agente cinese sul libro paga

Peter Zatko, noto come Mudge nella comunità degli hacker, posa per una foto a Washington, DC, il 22 agosto 2022 (Sarah Silbiger per la CNN)

Con la sua decisione di pubblicizzare le sue preoccupazioni, Peter “Mudge” Zatko potrebbe trovarsi al centro di un rinnovato controllo normativo su Twitter, come quando Frances Haugen ha denunciato Facebook.

Prima di entrare a far parte di Twitter, Zatko, che ora ha 51 anni, ha guidato un influente programma di sovvenzioni per la sicurezza informatica del Pentagono, ha lavorato per la divisione Google sviluppando tecnologie all’avanguardia, ha contribuito a creare il team di sicurezza informatica presso la società di tecnologia finanziaria Stripe e ha consigliato a legislatori e funzionari statunitensi come fare Quello. Riempi le falle di sicurezza in Internet.

Twitter ha assunto Zatko nel novembre 2020 per rafforzare la sicurezza informatica e la privacy dell’azienda a seguito di un hack di alto profilo, presumibilmente guidato da un adolescente della Florida, nel luglio 2020 che ha portato all’hacking degli account Twitter di alcune delle persone più famose del pianeta, compreso l’allora candidato alla presidenza Joe Biden. Il ruolo di alto dirigente significava che Zatko riportava direttamente all’allora CEO Jack Dorsey, secondo la divulgazione.

Alcuni di coloro che hanno lavorato al fianco di Zatko negli ultimi tre decenni dipingono un quadro di lui come un tecnologo di principio con accesso qualificato alla piscina e un serio desiderio di risolvere i problemi, come ha fatto per la maggior parte della sua carriera lavorando con il settore pubblico e privato . Dicono che la decisione di fischiare sia in linea con questo approccio.

ha affermato Doug Song, chief strategy officer di Cisco Security, che conosce Zatko dagli anni ’90.

Leggi il La storia completa.