Le votazioni si sono chiuse e lo spoglio è iniziato nelle elezioni locali in Inghilterra e Galles

40 minuti fa

Sono ormai chiusi i seggi per le elezioni locali in Inghilterra e Galles.

Milioni di voti sono stati espressi per 107 consigli, 11 sindaci e 37 commissari di polizia e criminalità (PCC) in Inghilterra.

Blackpool South ha anche un'elezione suppletiva per un nuovo parlamentare in seguito alle dimissioni dell'ex conservatore Scott Benton.

I risultati saranno visti come un test finale per l’opinione pubblica prima che Rishi Sunak fissi una data per le elezioni generali entro la fine dell’anno.