Biden rivendica i privilegi esecutivi sui suoi file audio prima del procedimento di oltraggio della Camera contro Garland

Il presidente Joe Biden ha confermato l’ordine esecutivo in una trascrizione della sua intervista con il procuratore speciale Robert Hurr, secondo le lettere della Casa Bianca e del Dipartimento di Giustizia ai repubblicani della Camera.

I legislatori repubblicani hanno proposto di includere registrazioni audio delle interviste di Biden, del suo ghostwriter Mark Zwonitzer e altri materiali provenienti dalle indagini di Harin sulla gestione delle informazioni riservate da parte di Biden. Giovedì, le commissioni di vigilanza e giudiziaria della Camera inizieranno il processo per ritenere il procuratore generale Merrick Garland in oltraggio al Congresso per non aver rispettato tali mandati di comparizione.

“A causa dell’impegno di lunga data del presidente nel proteggere l’integrità, l’efficienza e l’indipendenza della magistratura e delle indagini delle forze dell’ordine, ha deciso di affermare il privilegio esecutivo sui documenti”, ha scritto il consigliere della Casa Bianca Edward Siskel al presidente della House Oversight James. Comer e il presidente della magistratura della Camera Jim Jordan.

La Casa Bianca ha indicato che il Dipartimento di Giustizia aveva già fornito le trascrizioni delle interviste del procuratore speciale con Biden e il suo ghostwriter e aveva rispettato altri aspetti della citazione iniziale dei repubblicani.

Siskel ha accusato i repubblicani di voler distruggere le registrazioni audio e li ha criticati per aver perseguitato i pubblici ministeri con cui non erano d’accordo.

“La mancanza di una ragionevole necessità delle registrazioni audio rivela il tuo obiettivo: tagliarle, mutilarle e usarle per scopi politici di parte”, ha scritto Siskel.

Alla luce dell’affermazione dei privilegi esecutivi da parte della Casa Bianca, il Dipartimento di Giustizia ha invitato i repubblicani alla Camera ad annullare i procedimenti previsti per oltraggio.

“Con le informazioni di cui disponi ora, i gruppi non dovrebbero procedere con disprezzo ed evitare invece conflitti inutili e non necessari”, ha scritto Carlos Uriarte, viceprocuratore generale dell’Ufficio degli Affari Legislativi.

Uriarte ha anche difeso la necessità di proteggere le registrazioni audio: “Abbiamo chiarito più volte che il rilascio delle registrazioni audio citate in giudizio danneggerebbe i futuri sforzi delle forze dell’ordine e che le continue richieste da parte di gruppi sollevano serie preoccupazioni sulla separazione dei poteri”.

La trascrizione di un’intervista di due giorni tra la squadra di Hurr e Biden è stata rilasciata a marzo prima della testimonianza di Hurr davanti alla commissione giudiziaria della Camera.

Hurr non ha suggerito accuse contro Biden nella sua dichiarazione e ha definito il presidente, in un’intervista, un “vecchio comprensivo, ben intenzionato e con una cattiva memoria”.

In Aprile, La CNN ha fatto causa per l’accesso Per le trascrizioni dell’intervista di Biden.

Attraverso i loro mandati di comparizione al Dipartimento di Giustizia, i repubblicani della Camera hanno sostenuto che le registrazioni audio sono cruciali per le indagini penali su Biden, le cui possibilità di finire con un atto d’accusa sono sempre più compromesse. Senza i voti della loro ristretta maggioranza o senza prove di illeciti ineccepibili, i repubblicani sono ora alle prese con come concludere le loro indagini e cercando modi per prendere di mira altri membri dell’amministrazione Biden.

Dopo l’annuncio che Biden avrebbe rivendicato i privilegi esecutivi, Garland ha condannato gli attacchi guidati dai repubblicani al Dipartimento di Giustizia.

“La magistratura è un’istituzione fondamentale della nostra democrazia”, ​​ha detto Garland ai giornalisti presso il Dipartimento di Giustizia di Washington. “Le persone dipendono da noi per garantire che le nostre indagini e i nostri casi siano condotti secondo i fatti e la legge e senza influenza politica”.

Nelle loro dichiarazioni di disprezzo, i repubblicani hanno affermato che il Dipartimento di Giustizia non può determinare quali informazioni siano utili alle loro indagini e hanno sostenuto che le sfumature verbali di una registrazione audio forniscono una visione unica di una questione non riflessa nella trascrizione.

“La Costituzione non autorizza il ramo esecutivo a dirigere il Congresso su come procedere o condurre la supervisione di un’indagine di impeachment”, si legge nella nota.

Nel frattempo, i repubblicani hanno sostenuto nel loro rapporto che le trascrizioni delle interviste riflettono ciò che è stato detto, “non riflettono un contesto verbale importante come il tono o il tempismo, o un contesto non verbale come le pause o la velocità del discorso”.

Tali pause e intrusioni, dicono i repubblicani, “possono fornire indicazioni sulla capacità di un testimone di ricordare eventi, o che l’individuo è intenzionalmente evasivo o non risponde agli investigatori”.

I repubblicani hanno citato un esempio recente in cui la trascrizione del presidente e la registrazione audio differivano, in un discorso del mese scorso in cui Biden ha letto ad alta voce una nota del teleprompter durante il suo discorso, che si è riflessa in una registrazione dell’evento. Il testo di apertura del suo intervento.

Il comitato di sorveglianza della Camera ha rinviato l’inizio del markup di giovedì in modo che i repubblicani potessero partecipare al processo di impeachment dell’ex presidente Donald Trump a New York City, hanno detto alla CNN due fonti vicine alla pianificazione.

Quando è stato chiesto un commento sul motivo del cambio di programma, un portavoce del comitato di supervisione ha detto alla CNN: “A causa di conflitti di programma dei membri, il markup ora inizia in un momento diverso per soddisfare i programmi dei membri”.

Questa storia e questo argomento sono stati aggiornati con ulteriori miglioramenti.