Grylls giudica gli Stati Uniti e Google per le accuse antitrust

“Mi sembra che sarebbe difficile intraprendere una strada per concludere che Google non ha innovato abbastanza”, ha detto il giudice Mehta.

Il Dipartimento di Giustizia ha anche affermato che, poiché Google ha il monopolio e non deve affrontare una forte concorrenza, non ha protetto la privacy nel suo motore di ricerca. Il giudice ha interrotto il signor Dentzer, dicendo che potrebbe esserci un “compromesso” tra privacy e qualità della ricerca. Il giudice Mehta ha aggiunto che la sua sfida è come misurare se Google ha fatto abbastanza per proteggere la privacy degli utenti.

Il giudice Mehta ha esortato il procuratore capo di Google, John E. Schmidtlin, sostenendo che aziende come Amazon ed ESPN sono veri concorrenti del suo motore di ricerca. Ha osservato che se avesse voluto sapere chi era il giocatore dei Baltimore Orioles nel 1983, probabilmente avrebbe utilizzato Google.

Il giudice si chiedeva come un'altra azienda potesse battere Google come motore di ricerca popolato automaticamente per il browser web di Apple, Safari. Lui Pensava che sarebbe stato impossibile senza spendere miliardi di dollari per costruire un motore di ricerca competitivo e altri miliardi per pagare Apple.

Il giudice Mehta ha anche chiesto perché Google dovrebbe pagare per essere il motore di ricerca predefinito sul web se il suo prodotto è già migliore di quelli prodotti dai suoi concorrenti.