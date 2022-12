La Fed alza i tassi di interesse di mezzo punto mentre le banche centrali entrano in una nuova fase

Mercoledì la Federal Reserve ha alzato il suo tasso ufficiale di riferimento di mezzo punto percentuale e ha segnalato la sua intenzione di continuare a spremere l’economia statunitense il prossimo anno, mentre le banche centrali su entrambe le sponde dell’Atlantico entrano in una nuova fase nella lotta contro l’inflazione.

Nella sua ultima riunione dell’anno, il FOMC ha votato all’unanimità per aumentare il tasso sui fondi federali a un intervallo obiettivo compreso tra il 4,25% e il 4,5%, ponendo fine a una serie di mesi di aumenti dei tassi di 0,75 punti percentuali.

È probabile che il perno per gli aumenti dei tassi venga seguito a livello internazionale, poiché giovedì la Banca centrale europea e la Banca d’Inghilterra si preparano entrambe ad aumentare i costi di indebitamento di mezzo punto percentuale.

Gli economisti affermano che l’inflazione ha raggiunto il picco in tutte e tre le regioni, con un calo in Tasso di titolo negli Stati Uniti e il Regno Unito questa settimana, ma le banche centrali rimangono preoccupate che ci vorrà troppo tempo per raggiungere i loro obiettivi del 2%.

In una conferenza stampa dopo la decisione, nutrilo Il presidente Jay Powell ha dichiarato: “Abbiamo coperto molto terreno e non sentiamo ancora tutti gli effetti del nostro rapido inasprimento. Abbiamo ancora molto lavoro da fare”.

Powell ha accolto con favore il calo della crescita dei prezzi core in ottobre e novembre, ma ha avvertito che “ci vorranno più prove per dare fiducia che l’inflazione sia su un percorso discendente sostenibile”.

Nella sua dichiarazione, la Fed ha affermato che “continui aumenti” del tasso ufficiale sarebbero “appropriati” per garantire che l’economia sia sufficientemente vincolata per controllare la crescita dei prezzi.

Il trading è stato instabile dopo la dichiarazione e la conferenza stampa di Powell. L’indice Standard & Poor’s 500 ha chiuso in calo dello 0,6% e il Nasdaq Composite è sceso dello 0,8%. Il rendimento dei Treasury a due anni, che si muove con le aspettative sui tassi di interesse, è rimasto stabile al 4,2%.

Prima della decisione, gli investitori hanno discusso se la Fed avrebbe abbandonato il linguaggio dei “continui aumenti” a favore di qualcosa di più accomodante, ha affermato Jay Barry, co-responsabile della strategia sui tassi di interesse statunitensi presso JPMorgan.

Aderendo alla frase, ha aggiunto Barry, “suggerisce che siamo più riunioni lontane dal ciclo di inasprimento che si sta conducendo”.

Insieme alla decisione sui tassi di interesse, la Fed ha pubblicato un “grafico a punti” rivisto delle aspettative individuali dei funzionari sui tassi di interesse, indicando il supporto per un ulteriore inasprimento il prossimo anno.

La stima mediana per il tasso sui fondi federali entro la fine del 2023 è aumentata al 5,1%, rispetto al picco del 4,6% previsto l’ultima volta che è stata fatta la previsione. Inserito a settembre. Ciò indica che deve ancora arrivare un aumento dei tassi di interesse di 0,75 punti.

La maggior parte dei funzionari ora vede il tasso ufficiale scendere al 4,1% nel 2024 e al 3,1% nel 2025, rispetto al 3,9% e al 2,9%, rispettivamente, di tre mesi fa.

Tuttavia, Powell ha notato che i funzionari della Fed hanno continuamente aumentato le loro previsioni per i tassi di interesse massimi e ha avvertito: “Non posso dirvi con sicurezza che non alzeremo le nostre stime… di nuovo”.

Un folto gruppo di responsabili politici ha previsto che il tasso ufficiale supererà il 5,25% l’anno prossimo, con solo due che affermano che dovrebbe raggiungere un picco inferiore al 5%.

Alla domanda sulla probabilità di un taglio dei tassi il prossimo anno, come si aspettavano i trader di futures sui fondi della Fed, Powell ha affermato che la Fed non ha ancora preso in considerazione un allentamento.

“Non ci vedrei considerare di tagliare i tassi fino a quando il comitato non sarà sicuro che l’inflazione scenderà al 2% in modo sostenibile. Questo è il test”, ha affermato, aggiungendo che il grafico a punti non indica alcun allentamento nel 2023.

I politici hanno aumentato le loro previsioni di inflazione per il prossimo anno, con la stima mediana per l’indice dei prezzi core PCE – la loro misura preferita dell’inflazione – che sale al 3,5%, dal 3,1% di settembre.

Nel 2024, la maggior parte dei funzionari prevede che sarà scesa solo al 2,5%, che è ancora al di sopra dell’obiettivo della banca centrale. Si prevede che scenderà al 2,1% l’anno successivo.

I politici erano più pessimisti sulle prospettive. L’economia è destinata a crescere solo dello 0,5% nel 2023 prima di registrare un’espansione dell’1,6% nel 2024 quando il tasso di disoccupazione raggiunge il 4,6%.

A settembre, la maggior parte dei funzionari prevedeva una crescita economica dell’1,2% per il 2023, seguita da un aumento dell’1,7% nel 2024, con il tasso di disoccupazione in aumento al 4,4%.

La riunione di dicembre segna una svolta significativa per la Federal Reserve, che quest’anno ha intrapreso il più serio tentativo di inasprire la politica monetaria dall’inizio degli anni ’80.

Poiché le azioni della Banca Centrale hanno iniziato ad avere un notevole impatto sull’economia, A.A discussione È emersa la necessità di maggiore moderazione per calmare le pressioni inflazionistiche che rimangono elevate in molti settori.