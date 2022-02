Guadagni Roku Q4 2021

Rocco Giovedì le azioni sono crollate del 18% durante le contrattazioni estese dopo che la società di streaming video ha rilasciato le sue entrate del quarto trimestre e le indicazioni sulle entrate del primo trimestre sotto il consenso.

Ecco come ha fatto l’azienda:

guadagni: 17 centesimi per azione, rettificati, contro 9 centesimi per azione, come previsto dagli analisti, secondo Refinitiv.

17 centesimi per azione, rettificati, contro 9 centesimi per azione, come previsto dagli analisti, secondo Refinitiv. ha vinto: 865,3 milioni di dollari, contro gli 894,0 milioni di dollari che gli analisti si aspettavano, secondo Refinitiv.

I ricavi sono cresciuti del 33% anno su anno nel trimestre, secondo A Messaggio agli azionistirispetto alla crescita del 51% in Terzo trimestre e 81% nel secondo trimestre.

In termini di linee guida, Roku ha richiesto $ 720 milioni di entrate nel primo trimestre, il che significa una crescita dei ricavi del 25%. Refinitiv ha ricevuto all’unanimità 748,5 milioni di dollari di entrate. Roku ha affermato di aspettarsi 55 milioni di dollari di utili rettificati prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento, o EBITDA, nel primo trimestre, al di sotto del consenso degli analisti intervistati da FactSet di 79,2 milioni di dollari.

Steve Lowden, chief financial officer della società, ha dichiarato in una teleconferenza con gli analisti che Roku prevede una crescita dei ricavi nella fascia percentuale degli anni ’30. Gli analisti intervistati da Refinitiv avevano previsto una crescita del 36%.

Subito dopo l’annuncio, il trading di Roku è stato al livello più basso da giugno 2020. Durante la sessione di trading di giovedì, con l’S&P 500 in calo del 2%, il titolo di Roku è sceso del 10%. Indipendentemente dal movimento after-hour, le azioni di Roku sono scese di circa il 37% dall’inizio del 2022, mentre l’S&P è sceso di circa l’8% nello stesso periodo.

L’amministrazione ha attribuito il rallentamento della crescita a una carenza di offerta che ha colpito il mercato televisivo statunitense.

“Simile al terzo trimestre, le vendite complessive delle unità TV statunitensi nel quarto trimestre sono scese al di sotto dei livelli pre-COVID 2019”, hanno scritto nella lettera Anthony Wood, fondatore e CEO di Roku, e Steve Lauden, chief financial officer dell’azienda. “Alcuni dei nostri partner OEM di Roku TV sono stati duramente colpiti da problemi di inventario, che hanno avuto un impatto negativo sui numeri di vendita delle unità e sulla quota di mercato nel quarto trimestre”.

L’azienda ha scelto di non trasferire elevati costi di materiale e spedizione per beneficiare dell’acquisizione di utenti.

“Anche se ci aspettiamo che le condizioni di mercato mantengano alti i costi relativi ai giocatori nel breve termine, non crediamo che queste condizioni saranno permanenti”, hanno scritto Wood e Louden.

Roku ha annunciato 60,1 milioni di account attivi nel quarto trimestre. Quel numero è aumentato del 17% anno su anno e supera i 59,5 milioni che gli analisti stavano cercando in un sondaggio di StreetAccount. Il numero di ore seguite da ciascun account attivo è diminuito di anno in anno.

Nel quarto trimestre, il segmento della piattaforma dell’azienda, che include pubblicità digitale in abbonamento, compartecipazione alle entrate e vendita di pulsanti con marchio sui telecomandi, ha generato entrate per 703,6 milioni di dollari, in crescita del 49% e al di sotto del consenso di StreetAccount di 732,2 milioni di dollari. Le entrate della piattaforma sono cresciute dell’82% nel terzo trimestre. Il margine lordo del settore si è attestato al 60,5%, in calo rispetto al 65,0% nel terzo trimestre.

Wood & Louden scrive che le aziende automobilistiche e di beni di consumo confezionati hanno affrontato le proprie sfide di approvvigionamento, con conseguenti spese pubblicitarie leggere.

Le entrate totali dell’operatore, dalle vendite di lettori di trasmissione e apparecchiature audio, sono state di $ 161,7 milioni, in calo del 9% poiché gli analisti intervistati da StreetAccount si aspettavano $ 162,5 milioni.

Quarto Roku Egli ha detto risolto un contratto con browser google Per mantenere YouTube e YouTube TV al proprio servizio.

I dirigenti discuteranno i risultati con gli analisti in una teleconferenza che inizierà alle 17:00 ET.

Ari Levy della CNBC ha contribuito a questo rapporto.

Questa è una notizia urgente. . Si prega di controllare di nuovo per gli aggiornamenti