I futures azionari sono saliti mentre Wall Street attende le elezioni di medio termine negli Stati Uniti

I futures azionari sono stati ancora più bassi ai massimi martedì notte dopo una giornata di guadagni per i mercati mentre gli investitori guardavano avanti alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti di martedì.

I futures Dow Jones Industrial Average sono aumentati di 65 punti, o 0,2, e i futures S&P 500. I futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,45%.

Le azioni Lyft sono scese di quasi il 20% nel pre-mercato, mentre le azioni Take-Two Interactive e Tripadvisor sono scese di oltre il 18% ciascuna dopo aver riportato risultati trimestrali deludenti.

Le mosse arrivano dopo una giornata in cui tutti i principali indicatori hanno ottenuto una seconda sessione positiva consecutiva. Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo di 423,78 punti, ovvero dell’1,31%. Nel frattempo, l’S&P 500 è salito dello 0,96% e il Nasdaq Composite è salito dello 0,85%.

Gli investitori attendono i risultati delle elezioni di medio termine di martedì. Determinano quale partito controlla il Congresso e dirigeranno le politiche e le spese future.

Qualsiasi reazione del mercato dipenderà probabilmente dal fatto che i repubblicani riguadagneranno la Camera, il Senato o entrambi.

“L’idea che [Republicans are] Tornare a casa è più o meno una cosa del mercato, Lauri Calvasina, di RBC Capital Markets, ha detto lunedì al “Fast Money” della CNBC. “Non sto dicendo che non sarebbe una buona cosa, che abbiamo vinto qualche giorno in cui ci sentiamo bene o non fornirebbe una certa stabilità, ma penso che i grandi giocatori dell’S&P dovrebbero riavere il Senato come bene.”

Wall Street terrà anche d’occhio il rapporto CPI di giovedì per gli ultimi dati su quanto l’aumento dei tassi della Fed influenzerà l’aumento dell’inflazione. Questa lettura potrebbe anche indicare il percorso della banca centrale, un altro rapporto più caldo del previsto che potrebbe incoraggiare la Fed ad aumentare i tassi di interesse in modo aggressivo a dicembre.

La stagione dei guadagni continua questa settimana. Martedì, Lordstown Motors E il gruppo lucido, Walt Disney E il Intrattenimento AMC Tutti riportano i loro ultimi risultati trimestrali.