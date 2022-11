Aaron Carter ha saltato la sua sessione di riabilitazione stasera prima di essere trovato morto

Fonti vicine a Melanie Martin La fidanzata di Aaron, ha detto a TMZ… ha cercato disperatamente di aiutarlo durante la loro relazione saltuaria, anche se per lo più l’ha tenuta all’oscuro di eventuali recenti lotte per la dipendenza.

Le nostre fonti dicono che Melanie ha firmato Aaron per la riabilitazione ambulatoriale dopo la sua resa dei conti a settembre. Come abbiamo riportato, lo è Ho un assegno sociale In quel periodo in cui i fan erano preoccupati, stava soffiando aria compressa dalla telecamera.