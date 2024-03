L'opera d'arte dell'albero urbano di Banksy è deturpata con vernice bianca

L'opera d'arte è apparsa durante il fine settimana a Finsbury Park e presenta strisce di vernice verde su un muro dietro un albero vicino, per creare l'aspetto del fogliame, con il disegno a stencil di una persona accanto ad essa.

Il Comune di Islington è stato contattato per un commento.

Un gran numero di persone si sono recate per vedere l'opera d'arte, ma McKenna ha detto alla BBC Londra di aver visto che il murale era stato deturpato mentre era fuori a portare a spasso il suo cane.

Come molte delle opere di Banksy, l'ultimo pezzo ha suscitato polemiche e una serie di opinioni, comprese quelle di alcuni ambientalisti che affermano che l'albero è stato tagliato o inquinato troppo.

In precedenza, prima che la vernice bianca venisse alla luce, il Comune di Islington aveva affermato che la squadra di rimozione dei graffiti era a conoscenza dell'opera d'arte e non l'avrebbe rimossa.

Il consiglio ha aggiunto che continuerà a lavorare per cercare di mantenere in vita l'albero e che dovrebbe ricrescere attraverso la sua chioma.

Un gran numero di persone si sono recate a Finsbury Park per vedere le opere di Banksy da quando hanno debuttato nel fine settimana

Il capo dell’azienda responsabile del taglio dell’albero nella sua forma attuale per conto del comune ha detto che la sua squadra ha utilizzato una “vecchia forma di potatura”, nota come “potatura”, in cui le parti superiori dell’albero vengono rimosse.