Poppy Harlow lascia la CNN dopo più di 15 anni

ATLANTA (AP) – La conduttrice Poppy Harlow ha lasciato la CNN, secondo la rete.

Harlow, entrata a far parte della CNN nel 2008 e recentemente co-conduttrice della CNN This Morning, ha annunciato la sua separazione dal colosso dell'informazione via e-mail in una e-mail ai suoi colleghi.

Ha descritto il suo tempo alla CNN come un “regalo”.

“Sono stato ispirato e ho imparato così tanto da voi, che siete (e rimarrete) cari amici”, ha scritto Harlow. “Questo posto mi ha plasmato come leader, mi ha insegnato la resilienza e mi ha mostrato il valore della prospettiva e come prendere decisioni difficili.”

Alla CNN, Harlow ha scritto, tra le altre storie, degli attentati alla maratona di Boston del 2013 e degli attacchi terroristici di Parigi del 2015.

“Ho sperimentato ciò che rende grande questo paese”, ha scritto Harlow nella sua e-mail. “Mi sono seduto con le persone nei loro momenti migliori e in quelli più difficili. Mi hanno insegnato la condizione umana e ciò che ci connette.”

All'inizio di quest'anno, La CNN ha annunciato cambiamenti alla fascia oraria di “CNN This Morning” e si è trasferito a Washington.

Il CEO della CNN Mark Thompson ha elogiato il tempo trascorso da Harlow nella rete.

“Poppy è un talento unico che combina reportage fenomenali e abilità nelle interviste con un tocco umano a cui il pubblico risponde sempre”, ha detto Thompson.

Harlow ha precedentemente lavorato come conduttore per Forbes Video Network ed è stato conduttore e reporter per NY1 News. Secondo la sua biografia Sul sito della CNN.

Ha conseguito una laurea in scienze politiche presso la Columbia University e un master in studi giuridici presso la Yale Law School.