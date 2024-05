Eurovisione: Migliaia protestano contro l’ingresso di Israele a Malmö

Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la partecipazione di Israele all’Eurovision

Commenta la foto, Migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la partecipazione di Israele all’Eurovision

Migliaia di manifestanti filo-palestinesi si sono riuniti giovedì nella città svedese di Malmö per protestare contro la partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest.

Ciò è avvenuto in un momento in cui la città ha ospitato la seconda semifinale della competizione, alla quale ha partecipato il concorrente israeliano Eden Golan.

Prima dell’esibizione della Golan, manifestanti filo-palestinesi e un piccolo numero di manifestanti filo-israeliani sono scesi in strada.

“Se siamo decine di migliaia di persone che si riversano nelle strade di Malmö durante l’Eurovision, dicendo che non accetteremo che ciò continui, è un segnale molto forte – e fa la differenza”, ha detto Thunberg.

Un’altra manifestante, Matilda Varatta, ha detto all’agenzia di stampa Reuters che le piacerebbe vedere Israele squalificato come lo è stata la Russia nel 2022 dopo la sua invasione su larga scala dell’Ucraina.

Ha detto: “Non è vero che il concorso Eurovision non è politico. Lo è sempre stato e lo sarà sempre”.

Billie Eilish: l'album Hit Me Hard and Soft ha un piano di rilascio amichevole

READ Billie Eilish: l'album Hit Me Hard and Soft ha un piano di rilascio amichevole

In precedenza, la signora Golan aveva affermato di essere “orgogliosa di rappresentare il mio Paese” e che “niente la dissuaderà”.

Giovedì sera si sono sentiti applausi e alcuni fischi durante la sua esibizione in semifinale.

In un videomessaggio pubblicato sui social media prima dell’evento, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha augurato buona fortuna alla Golan e ha detto che aveva “già vinto” dopo aver “affrontato con successo” quella che ha descritto come una “orribile ondata di antisemitismo” in Svezia. .