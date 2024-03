JetBlue taglia le rotte. Non pilota nemmeno gli aerei Boeing.

Non sono solo le compagnie aeree esposte alla Boeing a essere alle prese con la prospettiva di un minor numero di aerei.

JetBlue Airways sta tagliando una serie di rotte con prestazioni più deboli per dare priorità alle rotte più forti quando sono disponibili aerei limitati. Mercoledì il titolo è sceso del 2,4% nelle negoziazioni pre-mercato.

La compagnia aerea low cost ha detto martedì che partirà da Bogotá, Colombia; Quito, Ecuador; Lima, Perù e Kansas City, Il giornale di Wall Street menzionato. Inoltre, non riprenderà il servizio per Newburgh, New York, che era stato sospeso nel 2020. Nove rotte in partenza da Los Angeles saranno interrotte, insieme a cinque rotte che collegano a Fort Lauderdale.

Southwest Airlines e la compagnia aerea irlandese Ryanair hanno tagliato i voli quest'anno poiché prevedono di ricevere in consegna meno aerei Boeing di quanto inizialmente previsto, a seguito delle turbolenze presso il produttore di aerei che hanno rallentato la produzione. Alaska Air Group ha affermato che i suoi piani di capacità per l’intero anno rimangono in continuo cambiamento.

JetBlue non farà volare alcun aereo Boeing, con la sua flotta composta da 247 aerei Airbus e 53 Embraer, a partire dalla fine del 2023. Ma la compagnia aerea è colpita da problemi con i motori GTF prodotti da Pratt & Whitney di proprietà di RTX. RTX ha dichiarato nel luglio dello scorso anno che i motori di alcuni aerei Airbus avrebbero dovuto essere rimossi e ispezionati a causa di un raro difetto della polvere metallica che potrebbe causare la rottura di alcuni componenti.

JetBlue aveva sei aerei parcheggiati per l'ispezione all'inizio dell'anno e ha affermato che il numero potrebbe salire a 15 entro la fine del 2024, nel suo rapporto annuale di 10.000 del mese scorso.

La compagnia aerea sta pianificando un futuro senza Spirit Airlines dopo che la sua proposta di fusione con la compagnia aerea ultra-low cost è stata bloccata da un giudice federale e poi rescissa dalle compagnie all'inizio di questo mese. Joanna Geraghty, il nuovo amministratore delegato della compagnia aerea, si è impegnata ad adottare “misure draconiane” per riportare la compagnia aerea alla redditività quando è subentrata il mese scorso. Ha già annunciato l’intenzione di posticipare 2,5 miliardi di dollari nella spesa per gli aerei e altre misure di riduzione dei costi.

La società ha anche dovuto affrontare pressioni da parte degli investitori attivisti dopo che Carl Icahn ha rivelato una quota del 9,9%. Icahn ha vinto due seggi nel consiglio il mese scorso.

Gli analisti di UBS hanno iniziato a seguire le compagnie aeree statunitensi martedì scorso e hanno affermato di essere positivi sul settore, citando le aspettative che la pressione sui costi si modererà e i margini inizieranno a salire. Tuttavia, hanno avviato un rating di vendita su JetBlue, citando la sua esposizione ai motori GTF e il suo contratto di propulsione pilota in scadenza all’inizio del 2025.

JetBlue non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento mercoledì scorso.

