Perché le aziende rimpatriano la loro produzione?

Scritto da Jonty Bloom

Giornalista d'affari

2 ore fa

Fonte immagine, Sam Bagnall Commenta la foto, Ian Whately, a sinistra, e Chris Paul hanno visto aumentare gli ordini nella loro azienda manifatturiera britannica

Chris Paul e Ian Whately siedono attorno a un grande tavolo da ufficio e parlano dei vantaggi che trarranno dal riportare le imprese britanniche nella loro nuova casa.

La rigenerazione avviene quando un'azienda decide di interrompere le operazioni di produzione all'estero, come in Cina, e riporta invece il lavoro nel paese di origine.

Paul e Whately sono i capi di Advanced Chemical Etching (Ace), con sede nello Shropshire, che produce componenti metallici di precisione per clienti nei settori aerospaziale, automobilistico, elettronico e delle telecomunicazioni.

Dicono che il portafoglio ordini di Ace sta migliorando in modo significativo poiché i suoi clienti portano sempre più lavoro di produzione nel Regno Unito. “Recentemente abbiamo registrato un aumento degli ordini di £ 800.000, probabilmente tra £ 250.000 e £ 350.000, di cui derivanti dal trasferimento”, afferma Paul. “E ci sono anche molte cose che sono nella fase di preventivo.”

Abbiamo tutti sentito parlare della delocalizzazione, che iniziò come un importante movimento economico negli anni '90, quando le aziende iniziarono a spostare le loro industrie all'estero. Si recavano spesso in Cina, dove gli incentivi offerti dal governo cinese erano generosi e i lavoratori costavano poco.

Il risultato è stato un boom manifatturiero in Cina e una lunga catena di approvvigionamento dall’Europa e dagli Stati Uniti alla Cina e oltre.

Fonte immagine, Sam Bagnall Commenta la foto, Gli studi indicano che sempre più aziende in Occidente stanno ricorrendo al reshoring

Ma ora l’Occidente resiste, con una crescente propensione al reinsediamento. Più della metà dei produttori britannici stanno ora tornando a casa, Secondo uno studio All'inizio di quest'anno.

Altre aziende sono “quasi ai sussidi”, nel senso che mentre li producono ancora all'estero, li spostano in un paese più vicino.

Poi c’è quello che viene chiamato “buddy support”, in cui mantieni la tua produzione all’estero, ma la sposti in un paese che ha rapporti più amichevoli con il tuo. Apple lo è Gli è stato detto di farlo Perché sposta sempre più la produzione dalla Cina all’India.

I fattori trainanti di questo cambiamento sono complessi e diversificati, ma rientrano in tre gruppi principali: economia, rischio e politica.

La grande attrazione della delocalizzazione era in primo luogo che produrre in luoghi come la Cina o l’Indonesia era più economico, e quindi più redditizio, anche perché lì la manodopera era molto più economica. Ma diversi fattori hanno ridotto questi benefici

In primo luogo, in questi paesi i salari sono aumentati, mentre la nuova tecnologia fa sì che le fabbriche occidentali abbiano bisogno di meno dipendenti e siano quindi più economiche.

Anche la crescente velocità di sviluppo dei prodotti sta alimentando questa tendenza. Telefoni, TV, stazioni di gioco, quasi tutto viene migliorato, modificato e aggiornato continuamente.

È molto più facile farlo in una fabbrica ad alta intensità di capitale a Birmingham o Baltimora, che in una fabbrica a Pechino, spiega il professor Denis Novy, esperto di economia commerciale presso l’Università di Warwick.

“I cicli di produzione sono molto più brevi, i prodotti cambiano più rapidamente e avere accesso a produttori e fornitori nell'area locale rende più flessibili, quindi questo è effettivamente uno dei fattori alla base di tutto ciò”, afferma.

Poi c'è il “fattore Amazon”: al più tardi domani chiederemo tutti sempre più i nostri nuovi prodotti. Se vengono prodotti nelle vicinanze è facile, se vengono prodotti dall'altra parte del mondo ovviamente ci sono dei ritardi, oppure l'azienda deve tenere un grande stock di merce nel caso in cui gli ordini debbano essere evasi immediatamente.

Inventari costosi da mantenere e che diventeranno obsoleti una volta aggiornato il prodotto.

Poi c’è il fattore di rischio, poiché il Covid ci ha mostrato che le catene di approvvigionamento da cui tutti dipendiamo in Occidente sono molto lunghe, allungate e deboli. È stato un campanello d’allarme per l’Occidente: è sicuro fare affidamento su molti prodotti essenziali nelle fabbriche dall’altra parte del mondo, spediti su enormi distanze?

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Il basso livello dell'acqua nel Canale di Panama limitava il numero di navi che potevano attraversarlo

In breve, non si vedono attacchi Houthi nella Manica, né tra Messico e Stati Uniti, anche se il professor Novi ritiene che questi timori siano esagerati. “Dopo tutto, questa non è la prima volta che il Mar Rosso fa notizia. Disturbi simili si sono verificati anche altrove… ma non lo vedo come un grosso grattacapo.”

Infine, c’è la politica, poiché i leader degli Stati Uniti e dell’Europa hanno incoraggiato il ritorno del settore manifatturiero. Non si tratta solo di un’azione patriottica, ma i governi occidentali sono sempre più consapevoli di essere diventati dipendenti da paesi potenzialmente ostili per tecnologie e forniture avanzate.

In America, i presidenti Biden e Trump hanno cercato di affrontare questo problema, il presidente Trump con le tariffe e il presidente Biden con incentivi finanziari. Biden ha speso centinaia di miliardi di dollari per convincere l’industria statunitense a produrre prodotti negli Stati Uniti, in particolare microchip, attraverso il CHIP Act del 2022. Questo ha promesso 52 miliardi di dollari (41 miliardi di sterline) per aumentare la produzione nazionale di chip per computer.

Lisa Anderson, presidente della società di consulenza gestionale statunitense LMA Consulting Group, è un'esperta di supply chain. Secondo lei il CHIP Act “ha certamente stimolato una quantità significativa di investimenti” nel settore.

Per quanto riguarda il settore manifatturiero statunitense nel suo insieme, gli annunci di reshoring e di investimenti diretti esteri hanno avuto molto successo nel 2022 Tasso più alto di sempre.

Lo afferma il gruppo imprenditoriale che monitora questo sviluppo, il Reshoring Institute. Dice che i livelli record continuano la prima metà dello scorso anno, Con il potenziale di creare 300.000 nuove opportunità di lavoro per l’intero anno 2023.

E i lavoratori americani non sono gli unici a trarre vantaggio dalle aziende americane che lavorano per avvicinare la produzione a casa. La signora Anderson afferma che anche il Messico è in forte espansione, sottolineando che è il vicino meridionale dell'America Oggi esporta più beni negli Stati Uniti che in Cina.

Lo scorso anno il Messico ha esportato beni negli Stati Uniti per un valore di 475,6 miliardi di dollari, con un aumento del 5% rispetto al 2022, secondo i dati ufficiali statunitensi. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno importato un totale di 427,2 miliardi di dollari dalla Cina, con un calo del 20%.

Al giorno d’oggi il Messico ha tutti i vantaggi: manodopera a basso costo, accesso facile e veloce al mercato statunitense e un vicino amichevole degli Stati Uniti all’interno della zona di libero scambio. Il classico esempio sia di un amico che di un parente solidale.

Ma anche Telford nello Shropshire sta andando bene. Il signor Paul di Ace dice che è prevista la visita di una compagnia aerea “e stanno cercando di portare cose da altre parti del mondo”.