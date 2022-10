Petrolio vicino alla stabilità, i timori di inflazione contrastano con un potenziale aumento della domanda cinese

Rapporto: la Cina sta valutando la possibilità di ridurre i tempi di quarantena per i visitatori

NEW YORK (Reuters) – I prezzi del petrolio sono rimasti vicini al piatto durante una sessione di negoziazione volatile di giovedì, poiché le preoccupazioni per il calo della domanda di petrolio a causa dell’inflazione hanno rivaleggiato con la notizia che la Cina stava considerando di allentare le misure di quarantena COVID-19 per i visitatori.

I future sul greggio Brent sono scesi di 3 centesimi per attestarsi a 92,38 dollari al barile.

Il greggio US West Texas Intermediate con consegna a novembre, che scade giovedì, è salito di 43 centesimi a $ 85,98 al barile. Il greggio West Texas Intermediate con consegna a dicembre è sceso di 1 centesimo a $ 84,51 al barile.

Sia il Brent che il West Texas Intermediate sono aumentati in precedenza di oltre $ 2 al barile.

Per combattere l’inflazione, la Fed sta cercando di rallentare l’economia e continuerà ad aumentare il tasso di interesse target a breve termine, ha dichiarato giovedì il presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker. Leggi di più

L’indice del dollaro USA ha ridotto le perdite dopo i commenti, che hanno influito sui prezzi del petrolio. Un dollaro più forte riduce la domanda di petrolio rendendo il carburante più costoso per gli acquirenti che utilizzano altre valute.

“Harker dice che la guerra all’inflazione è appena iniziata”, ha affermato Phil Flynn, analista del Price Futures Group di Chicago. “Quindi sembra che il mercato sia diventato nervoso”.

Sostenendo i prezzi, tuttavia, Pechino sta valutando la possibilità di ridurre il periodo di quarantena per i visitatori a sette giorni da 10 giorni, ha riferito Bloomberg News giovedì, citando persone che hanno familiarità con la questione. Leggi di più

“Questo è visto come un indicatore positivo della domanda per il mercato”, ha affermato Bob Yoger, direttore dei futures sull’energia presso Mizuho a New York.

La Cina, il più grande importatore mondiale di greggio, quest’anno ha aderito alle severe restrizioni del Covid, che hanno gravemente colpito il commercio e l’attività economica, portando a una diminuzione della domanda di carburante.

A sostenere i prezzi c’era anche un imminente divieto dell’Unione Europea sul greggio russo e sui prodotti petroliferi, così come i tagli alla produzione da parte dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei suoi alleati, inclusa la Russia, nota come OPEC+.

L’OPEC+ ha deciso di tagliare la produzione di 2 milioni di barili al giorno all’inizio di ottobre.

Separatamente, mercoledì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un piano per vendere il resto del suo rilascio dalla Strategic Petroleum Reserve (SPR) della nazione entro la fine dell’anno, ovvero 15 milioni di barili di petrolio, e iniziare a rifornire le scorte mentre tenta di smorzare . Prezzi della benzina in vista delle elezioni di medio termine dell’8 novembre.

Tuttavia, l’annuncio non è riuscito ad abbassare i prezzi del petrolio, poiché i dati ufficiali statunitensi hanno mostrato che la Strategic Petroleum Reserve è scesa la scorsa settimana al livello più basso dalla metà del 1984, mentre le scorte commerciali di petrolio sono scese inaspettatamente.

(Segnalazione di Stephanie Kelly a New York; Segnalazione aggiuntiva di Ahmed Ghaddar a Londra e Emily Chow a Singapore. Montaggio di Margarita Choi, Kirsten Donovan e David Gregorio

