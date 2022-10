“C’è un metodo per la follia”, dice l’analista

C’è un tiro alla fune tra Tesla (DSLATori e orsi a Wall Street.

Tesla ha riportato un calo delle entrate per il terzo trimestre, ma la mancanza di entrate rifletteva le preoccupazioni sul fatto che la domanda per i suoi veicoli elettrici premium potesse rallentare.

I tori di Tesla sostengono che il CEO Elon Musk afferma che le sfide legate alla consegna di veicoli ai clienti sono un collo di bottiglia chiave e che il numero di auto prodotte nel terzo trimestre ha notevolmente superato le consegne.

“In effetti, abbiamo praticamente esaurito – non abbastanza barche, non abbastanza treni, non abbastanza vettori di auto per supportare l’onda perché è diventata così grande”, ha detto Musk. Chiamata alle entrate. “Quindi, che ci piaccia o no, dobbiamo appianare la fornitura di auto per trimestre perché non ci sono abbastanza veicoli per spostarle”.

Allo stesso tempo, Musk ha avvertito dei problemi di domanda derivanti dai venti contrari del mercato degli asset cinesi, dall’Europa nel mezzo di una recessione guidata dall’energia e dagli effetti di un ciclo di inasprimento della banca centrale sull’economia statunitense.

Un’auto Tesla rossa guida davanti a una concessionaria Tesla a Wanchai, Hong Kong, Cina, 13 settembre 2022. (Photo by Mark Fernandez/NurPhoto via Getty Images)

“Ci sono parole doppie”, ha detto a Yahoo Finance George Gianarigas, amministratore delegato di Canaccord Genuity. “Elan Musk ha riconosciuto che esiste un problema di domanda, soprattutto in Cina… ma allo stesso tempo ha affermato che la società crescerà in modo significativo nel quarto trimestre”.

“C’è un metodo per la follia e una logica per il perché [Musk] Li ha portati a crescere in modo molto significativo quest’anno e continuare a crescere l’anno prossimo, ma sono pienamente d’accordo e capisco che ci sono molte briciole di pane che indicano che c’è un rallentamento della domanda, e lo ha riconosciuto nella telefonata di ieri”, ha detto Gianarigas.

Sul lato positivo, Gianarikas ritiene che gli ordini, la domanda di nuovi veicoli elettrici in generale, le vendite della flotta e l’imminente produzione del Cybertruck nel 2023 e le vendite di Tesla Semi aumenteranno Tesla nel prossimo futuro nonostante alcune incertezze economiche.

La storia continua

“Pensiamo che possano fare circa 450.000 consegne [in Q4]; Venderanno tutte le auto che potranno costruire per il prossimo futuro, il che è abbastanza veloce da vedere una crescita del 50% anno su anno”, ha detto Gianarigas in merito alle previsioni del team Canaccord per le prestazioni di Tesla.

Un’altra area di sviluppo futuro per Tesla che Gianaricas è entusiasta di sviluppare è quello che Musk chiama un veicolo di “prossima generazione” che sarà di dimensioni inferiori e costerà il 50% del costo per costruire la piattaforma Model 3/Y di Tesla. Questo veicolo potrebbe essere il “robotaxis” di cui Musk ha parlato in passato.

“Nello spazio robotaxi, è una domanda davvero interessante — la capacità dell’azienda di ridurre i costi di produzione per veicolo — e hanno svolto un lavoro davvero straordinario con la piattaforma Model 3/Model Y nella fascia media di 30.000. La gamma da fare”, afferma Gianarigas. “Quando si tratta di robotaxi, c’è un altro passo verso il basso nei costi di produzione… È un’altra piattaforma in cui l’azienda può tagliare i costi e aiutare i veicoli elettrici a proliferare in tutto il mondo”.

—

Press Subramanian è un giornalista di Yahoo Finance. Puoi seguirlo Twitter E via Instagram.

Leggi le ultime notizie finanziarie e commerciali da Yahoo Finance

Scarica l’app Yahoo Finanza Mela O Androide

Segui Yahoo Finanza Twitter, Facebook, Instagram, Flipboard, LinkedInE Luce di rete