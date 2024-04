Hamza Yusuf si dimette da Primo Ministro scozzese notizia

La decisione di Yusuf arriva mentre l'opposizione rischia la sconfitta in due voti di fiducia.

Il leader del Partito nazionale scozzese (SNP) e primo ministro scozzese Hamza Yusuf si è dimesso.

Yussuf ha posto fine all'alleanza dell'SNP con i Verdi scozzesi, provocando due voti di sfiducia presentati dai partiti di opposizione che sembravano probabilmente sconfiggere Yussuf.

“Non sono pronto a scambiare i miei valori e principi o a stringere un accordo con qualcuno per mantenere il potere”, ha detto Yusuf durante un annuncio televisivo.

Le fortune del partito indipendentista SNP hanno vacillato a causa delle frodi finanziarie e delle dimissioni di Nicola Sturgeon da leader del partito lo scorso anno. È continuata una lotta interna su quanto il partito avrebbe dovuto presentare le sue politiche progressiste nel tentativo di riconquistare gli elettori.

All'inizio di questo mese, Yusuf ha detto di essere “molto fiducioso” di poter vincere il voto di sfiducia. Tuttavia, entro lunedì non è chiaro se terrà colloqui con altri partiti per rafforzare il suo governo di minoranza.

Yusuf, leader musulmano di un importante partito politico e il più giovane leader eletto della Scozia, ha affermato di aver “sottovalutato” l'entità del danno dopo aver concluso la settimana scorsa un accordo di condivisione del potere con i Verdi scozzesi.

“Ho deciso che ricucire il rapporto al di là delle divisioni politiche può essere fatto solo con qualcun altro al timone”, ha detto.

Le dimissioni di Yussoff dalla carica di leader dell'SNP spingono alla ricerca di un successore e di conseguenza di un nuovo Primo Ministro. Il Parlamento scozzese ha 28 giorni per approvare qualsiasi sostituzione in carica. Se non si ottiene la maggioranza si procede alle elezioni.

Durante il suo discorso di dimissioni, Yusuf ha chiesto che la corsa alla leadership abbia inizio il prima possibile per trovare il suo sostituto. Fino ad allora continuerà a ricoprire la carica di Primo Ministro.

“Mai sognato”

Nato a Glasgow, Yusuf, i cui nonni paterni e il padre emigrarono in Scozia dal Pakistan negli anni '60, fu acclamato come un raffinato comunicatore che credeva che l'SNP potesse unire l'SNP fratturato.

È entrato in carica nel marzo 2023 dopo aver vinto una battaglia per la leadership con il sostegno alla politica centrale dell’SNP: l’indipendenza della Scozia dal resto del Regno Unito.

Il suo mandato durò solo un anno. “La politica può essere un affare brutale”, ha detto lunedì Yusuf in lacrime.

Tuttavia, ha riflettuto sulla natura storica del suo periodo al potere, sottolineando che anche l'origine etnica del primo ministro britannico Rishi Sunak era dell'Asia meridionale.

“Non avrei mai potuto sognare che un giorno avrei avuto il privilegio di guidare il mio Paese”, ha detto. “Quando ero giovane, le persone che mi somigliavano non occupavano posizioni di influenza politica, tanto meno alla guida dei governi.”