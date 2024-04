Alpinista ucciso in caduta sul Monte Denali, Alaska

L'escursionista sopravvissuta, una donna di 30 anni della California il cui nome non è stato rilasciato, ha riportato gravi ferite ed è stata soccorsa dai ranger del Park Service venerdì mattina e portata in un ospedale di Anchorage in un'aeroambulanza.

Il clima invernale sulle montagne più alte del Nord America si estende da metà settembre a metà maggio. Strutture e servizi nel parco sono limitati.

Il tempo era caldo e soleggiato quando è avvenuto l'incidente, ha detto in una e-mail il portavoce del parco Paul Olick.

“Le condizioni possono peggiorare durante le ore calde della giornata, e il rischio di un pericolo per la barriera corallina aumenta”, ha detto.

In un'altra fatalità registrata sul Monte Johnson, uno scalatore morì nel 2000 in una valanga alla base dell'East Buttress.