Sunak, Mordaunt o Boris Johnson: i candidati che potrebbero succedere a Liz Truss come Primo Ministro del Regno Unito

Tra una settimana si terrà una nuova gara di guida, Le Truss Ha detto nella sua lettera di dimissioni fuori Downing Street giovedì.

Graham Brady, il funzionario conservatore responsabile del processo, ha annunciato che i candidati per sostituire Truss avrebbero bisogno di almeno 100 candidature da parlamentari conservatori.

Se più di un candidato soddisfa tale limite, verrà assegnato ai membri del Partito conservatore in una votazione online, con l’annuncio del nuovo primo ministro venerdì 28 ottobre.

Sarà questo Quinto Primo Ministro conservatore In poco più di sei anni – e il terzo durante questa sessione parlamentare. Ma chi potrebbe essere il prossimo leader? Ecco alcuni dei principali corridori e corridori:

Sunak ha dimostrato di essere un profeta della fine del governo, con molte delle previsioni che ha fatto durante la leadership di questa estate sul piano economico di Truss.

L’ex ministro delle finanze (ministro delle finanze) ha avvertito che i tagli fiscali non finanziati operati da Truss porteranno a una corsa alla sterlina britannica, panico nel mercato obbligazionario e ansia dal Fondo monetario internazionale. Forse sarebbe rimasto sorpreso dal ritmo con cui ha dimostrato di essere sano.

Sunak ha esperienza nella lotta alle crisi economiche, avendo guidato il Regno Unito attraverso la pandemia di Covid-19.

Ha anche ottenuto il maggior numero di voti dai parlamentari nelle ultime elezioni per la leadership, superando comodamente la nuova soglia con 137 consensi. Sebbene Truss alla fine abbia ottenuto i voti dei membri cruciali, Sunak ha perso per uno stretto margine, con il 43% dei voti.

La fiducia che aveva tra i membri del Parlamento e l’accuratezza con cui si erano guadagnate le sue previsioni potrebbero probabilmente renderlo il prossimo paio di mani per guidare la nave.

Il leader della Camera dei Comuni potrebbe aver avuto una prova per essere primo ministro questa settimana, essendo stato assente dall’incarico. Le Truss nel dibattito.

Mordaunt ha affermato martedì che “il primo ministro non è sotto una scrivania” – in uno spettacolo che sembrava volto a promuovere se stesso come ha fatto per aiutare il primo ministro.

Mordaunt è arrivato terzo nelle ultime elezioni per la leadership, perdendo di poco il posto di fronte ai membri. Con 105 voti dei parlamentari nelle ultime elezioni, dovrebbe anche superare la soglia dei newt.

Ci si aspetta che si comporti bene tra i membri del partito, in parte grazie alle sue credenziali militari. Mordaunt è un riservista della Royal Navy e ha servito per un breve periodo come Segretario di Stato alla Difesa.

Come Sunak, è dell’ala più moderata del partito. Si è persino parlato tra i parlamentari della formazione di un biglietto da “dream team”, anche se questo deve ancora concretizzarsi – e non è chiaro se uno dei due accetterebbe di essere cancelliere per assumere la prima posizione.

Badenoch è arrivato quarto nelle elezioni per la leadership di questa estate Ha ricevuto solo 59 voti dai parlamentari, ma è stato costantemente classificato dai sondaggisti come uno dei preferiti dai membri conservatori di base.

Badenoch, uno dei parlamentari più giovani in gara, ha rapidamente ottenuto l’approvazione del conservatore di lunga data Michael Gove, che l’ha elogiata come il “talento eccezionale” del partito.

Badenoch è alla destra del Partito conservatore e nella sua precedente offerta di leadership ha suggerito che gli obiettivi climatici del governo potrebbero essere troppo costosi.

Con i membri del Parlamento che votano Truss ora, Badenoch potrebbe avere un’opportunità esterna per varcare la soglia e arrivare al voto dei membri.

Molti alleati hanno sostenuto il caso Johnson Potrebbe essere un candidato all’unità in grado di stabilizzare il Paese, nonostante si sia dimesso solo pochi mesi fa dopo una serie di scandali combinati, che hanno reso insostenibile la sua posizione.

Alla domanda della CNN su come giustificare la posizione di Johnson per essere di nuovo primo ministro, uno dei parlamentari della campagna di leadership del 2019 di Johnson ha detto: “I socialisti distruggeranno la nostra economia e, se non capisci, temo davvero per il nostro futuro. ”

Un altro parlamentare che ha appoggiato Johnson nel 2019 ha affermato di essere l’unico candidato in grado di conquistare facilmente sia i parlamentari conservatori che i membri del partito conservatore.

I più stretti alleati di Johnson hanno affermato di sapere che era stato attivamente messo sotto pressione nelle ore successive alla lettera di dimissioni di Truss, che vedeva come la migliore possibilità per il partito di stabilità a medio termine.

Nel suo ultimo discorso da Primo Ministro fuori Downing Street 10, Johnson ha fatto uno dei suoi riferimenti distintivi alla storia antica. Disse che sarebbe “tornato al suo aratro” come lo statista romano Cincinnato, suggerendo una vita più tranquilla sui banchi posteriori. Ma non è così che Cincinnati ha vissuto i suoi giorni. Fu chiamato dal suo aratro a tornare a Roma per un secondo mandato, questa volta come dittatore.

Alcuni sospettano che la nuova soglia dei 100 voti sia un tentativo del Partito conservatore di rendere impossibile un altro mandato di Johnson. Ci si aspetta che riesca molto bene nei voti di partito, ma l’alta percentuale di voti dei parlamentari significa che è improbabile che raggiunga quella fase.

È un segno del caos che ha pervaso gli ultimi giorni del governo Truss che ha elevato Grant Shapps alla posizione di ministro dell’Interno, anche se non gli aveva offerto un ruolo di gabinetto di alcun tipo quando è entrata in carica per la prima volta.

Shapps è stato Segretario dei Trasporti sotto Boris Johnson. Lui stesso si è fatto avanti per succedergli nelle precedenti elezioni presidenziali, solo per abbandonare la corsa tre giorni dopo, non essendo riuscito a ottenere i 20 parlamentari necessari per passare al turno successivo.

È probabile che la nuova linea di fondo sia troppo alta per Schaps, ma le sue critiche al governo Truss dall’inizio potrebbero avergli guadagnato più sostegno dei parlamentari rispetto all’ultima volta.

Soila Braverman Le dimissioni del ministro dell’Interno mercoledì sera potrebbero essere il preludio a una potenziale offerta di leadership. L’ex procuratore generale non è mai stato nominato, ma con la sua posizione dura sull’immigrazione, potrebbe sembrare che trascinerà il partito ulteriormente a destra.

Tom Tugendhat È emersa come una delle preferite a sorpresa dai membri del Partito conservatore e dal pubblico in generale, anche se è arrivata solo al quinto posto nelle ultime elezioni per la leadership. Non essendo stato un membro del gabinetto prima di quel concorso, Tugendhat ha preso le distanze dal caos morale del governo di Johnson e ha promesso un “inizio pulito” per la Gran Bretagna. Dopo aver prestato servizio in Iraq e Afghanistan, Tugendhat è stato nominato Ministro della Sicurezza da Truss.

Ben Wallace, il segretario alla Difesa e un altro ex militare, avrebbe dovuto succedere a Johnson nell’ultimo concorso per la leadership: i sondaggi vanno bene tra i membri del Partito conservatore. Tuttavia, non si è mai candidato a quelle elezioni e non è chiaro se la sua posizione cambierà da allora.

Ex primo ministro Theresa May È stato anche presentato come un potenziale candidato “unità” per succedere a Truss. May ha cercato di riunire le ali in guerra del Partito conservatore sulla Brexit, in una mossa che alla fine l’ha portata a essere sostituita da Boris Johnson. Poiché questa volta la parte si è dimostrata incapace di risolvere le sue controversie, presto potrebbe essere effettuato un altro tentativo di compromesso.