Gli Stati Uniti sono sollevati dal fatto che la Cina sembri prestare attenzione agli avvertimenti sulla Russia

WASHINGTON (Reuters) – Due mesi dopo che Pechino aveva avvertito che Pechino sembrava pronta ad aiutare la Russia nella sua guerra contro l’Ucraina, alti funzionari statunitensi hanno affermato di non aver visto il sostegno militare ed economico cinese a titolo definitivo, un gradito sviluppo nelle tese relazioni USA-Cina. .

Funzionari statunitensi hanno detto a Reuters negli ultimi giorni che rimangono preoccupati per il sostegno di lunga data della Cina alla Russia in generale, ma il sostegno militare ed economico di cui erano preoccupati non si è concretizzato, almeno per ora. Il comfort arriva in un momento cruciale.

Il presidente Joe Biden si sta preparando per un viaggio in Asia alla fine di questo mese dominato da come affrontare l’ascesa della Cina e la sua amministrazione rilascerà presto la sua prima strategia di sicurezza nazionale sull’emergere della Cina come grande potenza. Leggi di più

“Non abbiamo visto la Repubblica popolare cinese fornire supporto militare diretto alla guerra della Russia contro l’Ucraina o impegnarsi in sforzi sistematici per aiutare la Russia a eludere le nostre sanzioni”, ha detto a Reuters un funzionario dell’amministrazione Biden, riferendosi alla Repubblica popolare cinese.

“Continuiamo a monitorare la Repubblica popolare cinese e qualsiasi altro Paese che possa fornire supporto alla Russia o eludere le sanzioni statunitensi e dei partner”.

Oltre a evitare il sostegno diretto allo sforzo bellico della Russia, la Cina ha evitato nuovi contratti tra le raffinerie di petrolio statali e la Russia, nonostante enormi sconti. Per saperne di più A marzo, il gruppo statale Sinopec ha sospeso le trattative di un importante investimento nei prodotti petrolchimici e di un progetto di marketing del gas in Russia. Leggi di più

Il mese scorso, l’inviato degli Stati Uniti alle Nazioni Unite ha salutato l’astensione della Cina da un voto delle Nazioni Unite che condanna l’invasione russa dell’Ucraina come una “vittoria”, sottolineando che un atto di bilanciamento imposto da Pechino tra Russia e Occidente potrebbe essere il miglior risultato di Washington. Leggi di più

Tuttavia, la Cina ha rifiutato di condannare le azioni della Russia in Ucraina e ha criticato le radicali sanzioni occidentali nei confronti di Mosca. Leggi di più

Anche il volume degli scambi tra Russia e Cina è aumentato nel primo trimestre e le due parti hanno annunciato una partnership “senza confini” a febbraio.

Lunedì, l’ambasciata di Pechino a Washington ha pubblicato una newsletter di 30 pagine accusando gli Stati Uniti di diffondere “menzogne” per screditare la Cina sull’Ucraina, anche attraverso una fuga di notizie di marzo in cui si affermava che la Russia aveva richiesto l’assistenza militare cinese. L’ambasciata ha osservato che da allora i funzionari statunitensi hanno affermato di non aver visto alcuna prova che la Cina fornisse tale sostegno.

Commercio tra Cina e Russia

Lo stesso Biden non ha parlato degli aiuti della Cina alla Russia da quando ha detto ai giornalisti a Bruxelles il 24 marzo che in una telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, “si assicura di capire le conseguenze”.

Il segretario di Stato Anthony Blinken ha dichiarato la scorsa settimana alla commissione per le relazioni estere del Senato che la Cina si sta assumendo “un rischio significativo per la reputazione” per essere un alleato della Russia e che “al momento non vediamo un sostegno significativo dalla Cina per le azioni militari russe”.

Biden visiterà Tokyo e Seoul nel suo primo viaggio in Asia come presidente, un viaggio che non includerà una tappa in Cina. Incontrerà anche i leader indiani e australiani durante l’incontro del “Quartetto” a Tokyo.

La Cina ha reso la Russia una parte fondamentale della sua strategia di politica estera per affrontare l’Occidente. Un funzionario statunitense ha affermato che gli assistenti di Biden erano preoccupati per il fatto che Xi stesse pianificando di fornire supporto diretto al presidente russo Vladimir Putin poiché la sua campagna in Ucraina ha dovuto affrontare gravi battute d’arresto.

Il funzionario si è detto sollevato dal fatto che ciò non sia ancora accaduto, ma che Washington ei suoi alleati continuano a monitorare da vicino il livello di assistenza.

Bonnie Glaser, esperta in Asia presso il German Marshall Fund degli Stati Uniti, ha affermato che i severi avvertimenti degli Stati Uniti e dell’Unione Europea hanno finora dato i loro frutti.

“Ci sono stati messaggi coerenti secondo cui se la Cina lo farà, dovranno affrontare terribili conseguenze. Sembra che i cinesi non l’abbiano ancora fatto. È possibile che i cinesi stiano pianificando di fornire assistenza militare e abbiano cambiato idea”, ha affermato.

Tuttavia, i funzionari statunitensi rimangono preoccupati per il rifiuto della Cina di condannare le azioni della Russia in Ucraina e quello che dicono è la sua continua eco della disinformazione russa.

Il 21 aprile il vicesegretario di Stato Wendy Sherman ha affermato che Pechino aveva “ripetutamente utilizzato false equivalenze tra la guerra di aggressione della Russia e le azioni di autodifesa dell’Ucraina”.

“Intendiamoci, la Cina sta già facendo cose che non stanno aiutando questa situazione”, ha aggiunto.

