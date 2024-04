Justin Trudeau afferma che la Cina ha interferito nelle ultime elezioni canadesi

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato in un'inchiesta ufficiale che la Cina ha cercato di interferire nelle recenti elezioni canadesi, ma i risultati non sono stati influenzati e che è “improbabile” che Pechino favorisca un partito rispetto ad un altro.

Nella sua testimonianza giurata davanti a una commissione che conduceva un'inchiesta pubblica sulla presunta interferenza straniera nelle elezioni canadesi del 2019 e del 2021, Trudeau ha risposto alle domande sui briefing dell'intelligence che ha ricevuto e ha affermato che le elezioni sono state “libere ed eque”.

Nonostante i tentativi di interferenza da parte di paesi stranieri, queste elezioni si sono svolte in modo corretto. “È stato deciso dai canadesi”, ha detto Trudeau.

Trudeau ha formato la commissione lo scorso anno sotto la pressione dei legislatori dell’opposizione insoddisfatti delle notizie dei media sul potenziale ruolo della Cina nelle elezioni.

Erin O'Toole, che ha guidato il principale partito conservatore dell'opposizione durante la campagna del 2021, ha stimato che l'interferenza cinese è costata al suo partito fino a nove seggi, ma ha aggiunto che ciò non ha cambiato il corso delle elezioni. Il Partito Liberale di Trudeau ha vinto entrambe le elezioni.

In risposta a una domanda su un rapporto di intelligence di funzionari cinesi in Canada che esprimevano una preferenza per un governo di minoranza liberale nel 2021 a causa della percezione che i governi di minoranza sarebbero più limitati nell’attuare politiche anti-cinesi, Trudeau ha affermato che il rapporto non gli è arrivato .

“Mentre individuale [Chinese] “I funzionari potrebbero aver espresso una preferenza o un'altra”, ha detto Trudeau. “L'impressione che abbiamo avuto e continueremo ad avere è che… sembra molto improbabile che lo stesso governo cinese abbia una preferenza alle elezioni”.

Lunedì, l’agenzia di spionaggio nazionale canadese ha detto alla commissione che la Cina “ha interferito segretamente e ingannevolmente” in entrambe le elezioni, la prova più evidente finora di una sospetta interferenza cinese nella politica canadese.

Un portavoce dell'ambasciata cinese in Canada ha affermato che Trudeau ha “diffamato” la Cina durante la sessione di indagine e che “la Cina denuncia fermamente e si oppone fermamente a ciò”.

Il portavoce ha detto che alcuni politici hanno cercato di prendere di mira la Cina nell'indagine pubblica e non è stata fornita alcuna prova oggettiva, secondo una dichiarazione rilasciata giovedì.

“La Cina non ha assolutamente alcun interesse a interferire negli affari interni del Canada”, ha aggiunto il portavoce.

Pechino ha precedentemente negato tutte le accuse di interferenza negli affari canadesi e ha affermato di non avere alcun interesse a farlo.

Le elezioni si sono svolte in un contesto di forti tensioni tra i due paesi per l'arresto in Canada di un direttore esecutivo della società cinese Huawei Technologies, seguito dall'arresto di due canadesi con l'accusa di spionaggio in Cina. Tutti e tre sono stati rilasciati nel 2021.

Il comitato completerà il suo rapporto iniziale entro il 3 maggio e presenterà il rapporto finale entro la fine del 2024.

