Ice Spice è nel cast di “High and Low” di Spike Lee con Denzel Washington

Ice Spice apparirà nel remake in lingua inglese di Spike Lee del thriller poliziesco di Akira Kurosawa “High and Low”.

“High and Low” segnerà il debutto come attore di Ice Spice, e ha già iniziato le riprese per il progetto con Denzel Washington.

Il rapper è diventato famoso dopo il suo singolo rivoluzionario “Munch (Feelin' U)” e ha continuato a collaborare con le Pantere Rosa, Nicki Minaj e Taylor Swift. Quest'anno è stato nominato per quattro Grammy Awards, tra cui Miglior canzone rap e Miglior artista esordiente. L'album di debutto in studio degli Ice Spice “Y2K” uscirà quest'anno.

Il progetto è la quinta collaborazione tra Washington e Lee, e dal 2006 “Inside Man” Apple Original Films e A24 collaborano al progetto, che sarà distribuito nelle sale da A24 prima dell’uscita globale su AppleTV+.

Mercoledì Apple Original Films ha twittato una foto di Washington e Lee per annunciare che la produzione del progetto è ufficialmente iniziata.

Sviluppato e prodotto da A24, Escape Artists e Mandalay Pictures, “High and Low” ha una sceneggiatura scritta da Lee e Alan Fox.

Todd Black (“Liberation”, “The Equalizer”) e Jason Michael Berman (“Air”, “Nine Days”) produrranno il film per Mandalay Pictures. Lee sarà anche produttore esecutivo attraverso la sua 40 Acres e A Mule Filmworks. Peter Kuber di Mandalay sarà il produttore esecutivo insieme a Matthew Lindner, Chris Brigham e Katya Washington di Juniper Productions. Jordan Molto di Mandalay è coproduttore.

Lee e Washington hanno già collaborato in “Mo' Better Blues”, “Malcolm X”, “He Got Game” e “Inside Man”. Il tributo a Washington segue le collaborazioni su “Fences”, “Ma Rainey's Black Bottom” e “The Equalizer”. ” franchising. Si riferisce anche a un recente progetto con Black.

Il film originale di Kurosawa del 1963, con Toshiro Mifune, era basato sul romanzo di Ed McBain “King's Ransom”, che racconta la storia della caduta di un uomo d'affari in seguito al riscatto di un rapitore.

Ice Spice è gestito da James Rosemond Jr. per Mastermind Artists. RAPPRESENTANTI LEGALI Leon Morabia Esq./Mark Music & Media Law, PC