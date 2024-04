Estratti dal nono giorno delle udienze per il silenzio di Trump

CNN

—



Il giudice Juan Mercant ha emesso la sua prima condanna a Donald Trump, multando Trump di 9.000 dollari per nove violazioni martedì per aver violato l'ordine di silenzio di un giudice nell'indagine sul silenzio di New York.

Il giudice ha avvertito l'ex presidente nella sua lettera Ordine scritto Ripetute violazioni possono portare a pene detentive, un duro promemoria della natura storica e surreale di questo processo.

All’inizio del processo martedì, i giurati hanno ascoltato l’avvocato Keith Davidson, che ha negoziato sia con Stormy Daniels che con Karen McDougal, che ha descritto il suo calvario con l’allora faccendiere di Trump Michael Cohen negli ultimi giorni della campagna del 2016. A Daniels furono promessi dei soldi per tenerla tranquilla.

Davidson ha testimoniato nell'ottobre 2016 dopo la pubblicazione del nastro di Access Hollywood che credeva che la storia di Daniels sarebbe stata il “chiodo finale nella bara” per le aspirazioni presidenziali di Trump. Invece, Davidson ha negoziato un accordo di silenzio da 130.000 dollari con Cohen per conto di Daniels, e non ha parlato pubblicamente prima delle elezioni del 2016.

Ecco alcuni estratti del nono giorno del processo per il silenzio di Trump:

Trump è stato multato e ne dovrà affrontare altre entro questa settimana



Merchan ha imposto una multa di 9.000 dollari all'ex presidente per aver violato ripetutamente l'ordine di silenzio di un giudice che escludeva i testimoni o la giuria dalla discussione pubblica del caso prima che la giuria fosse chiamata martedì mattina.

Trump è stato multato di 1.000 dollari per nove violazioni – 1.000 dollari ciascuna, il massimo consentito dalla legge – dopo che i pubblici ministeri hanno presentato una petizione per oltraggio contro l’ex presidente per i suoi post sui social media e i commenti pubblici sulla composizione di Cohen, Daniels e della giuria.

Questo non sarà l'ultimo incontro di Trump con l'ordine della torta di Merson. La settimana scorsa, l'ufficio del procuratore distrettuale ha citato altri quattro commenti di Trump che presumibilmente violavano l'ordine. Merchan ha programmato un'udienza su tali violazioni per giovedì.

I commenti, citati dagli avvocati, sottolineano i ripetuti commenti di Trump sui testimoni, incluso il fatto che pensava che il presidente dell'AMI David Becker fosse “bravo”. I pubblici ministeri hanno sostenuto che il commento era un messaggio “sii gentile” rivolto agli altri testimoni sul banco dei testimoni.

Nella sua ordinanza, il giudice ha avvertito che Trump potrebbe essere incarcerato se avesse volontariamente violato l’ordine. Mercen potrebbe scontare 30 giorni di carcere per aver insultato Trump.

“La corte non tollererà la continua disobbedienza intenzionale ai suoi ordini statutari e, se necessario e in circostanze appropriate, imporrà una pena detentiva”, ha scritto Merchan.

L'avvocato di Stormy prende la parola



Davidson, un avvocato con sede a Los Angeles, ha rappresentato sia McDougal che Daniels nel 2016 mentre stavano acquistando storie sulle loro relazioni romantiche con Trump.

American Media Inc. L'allora capo responsabile dei contenuti di , Dylan Howard, ha dettagliato le sue conversazioni – tramite scambi di messaggi tra i due uomini ricchi – per aiutare a rinfrescare la memoria di Davidson – e ha concluso un accordo di $ 150.000 con AMI per la storia di McDougal. Dopo che l'AMI si è ritirata, ha concluso un accordo di $ 130.000 direttamente con Cohen per Daniels.

Davidson ha detto che la manager di Daniels, Gina Rodriguez, si è avvicinata a lui e gli ha chiesto di concludere l'accordo. “Questo sarà l'accordo più semplice che tu abbia mai fatto in tutta la tua vita”, ha detto Davidson prima di fare una pausa e di scoppiare in una piccola risata.

Rodriguez gli ha detto che le trattative erano già avvenute. “Tutto quello che dovevi fare era parlare con quello stronzo di Cohen”, ha ricordato Davidson.

Davidson ha illustrato ai giurati gli accordi stipulati con Cohen e le scuse che ha ricevuto quando Cohen inizialmente non ha pagato.

“Pensavo che stesse cercando di rimandare fino a dopo le elezioni”, ha testimoniato Davidson riguardo alle scuse di Cohen per non aver trovato il finanziamento, cosa che a un certo punto lo ha spinto a dire a Cohen che l'accordo era saltato.

La testimonianza di Davidson ha offerto anche alcuni momenti più leggeri. Nel contratto usò degli pseudonimi: Becky Peterson per Daniels perché era la querelante e David Tennyson per Trump come imputato.

Il vice procuratore distrettuale Joshua Steinglass ha chiesto se Dennison fosse una persona reale. “Sì, era nella mia squadra di hockey del liceo”, ha detto Davidson.

“Cosa prova per te adesso?” chiese Steinglass.

“È molto turbato,” Davidson soffocò una risata.

Anche l'avvocato di Daniels ha avuto delle parole gentili per Cohen. Quando gli è stato chiesto di descrivere il comportamento di Cohen quando pagava con lui, Davidson ha detto: “È molto eccitabile, una specie di ragazzo senza pantaloni”.

Cohen, ha aggiunto Davidson, è come un cane dei cartoni animati che urla “scoiattolo”.

L'ex banchiere di Cohen, Gary Farrow, è tornato martedì mattina, guidando la giuria attraverso le pratiche bancarie di Cohen riguardanti i pagamenti a Daniels.

I registri mostrano che Cohen ha impiegato meno di 24 ore per aprire un conto per una società di comodo e lo ha utilizzato per trasferire denaro all'avvocato di Daniels.

Il 27 ottobre 2016, Cohen ha spinto la sua banca ad accelerare un acconto di $ 131.000 su una linea di equità domestica legata alla sua proprietà personale che condivideva con sua moglie. È stato approvato e il denaro è stato trasferito su un nuovo conto Essential Consultants LLC, ha detto Cohen al suo banchiere al momento dell'apertura dell'affare immobiliare.

La mattina successiva Cohen ha trasferito $ 130.000 su un conto tramite l'avvocato di Daniels.

Il faraone lo ha testimoniato Quando ha a che fare con Cohen, il 90% delle volte si tratta di una “questione urgente”.

Dopo che la notizia del pagamento Hush di Daniels è diventata pubblica, la First Republic Bank ha chiuso tutti i conti di Cohen, lasciando solo i suoi mutui esistenti con la società, ha detto il banchiere.

Martedì mattina i pubblici ministeri hanno utilizzato delle guardie del nastro per inserire diversi videoclip come prove.

Tre clip C-SPAN di Trump che parla a eventi pubblici sono stati riprodotti in udienza pubblica per la giuria. Dopo che all'inizio di quel mese sono stati rilasciati il ​​nastro “Access Hollywood”, due clip degli eventi della campagna elettorale dell'ottobre 2016, l'allora candidato Trump ha negato con veemenza le accuse di donne che lo accusavano pubblicamente di violenza sessuale.

“Come avete visto, in questo momento sono brutalmente bombardato da bugie e calunnie. Questo è un accordo fasullo. Non so chi siano queste donne”, dice Trump in una clip.

Lo ha detto il presidente eletto Trump in una clip dell’11 gennaio 2017, “Michael Cohen è un avvocato di grande talento. È un buon avvocato nel mio studio.

Un avvocato difensore si chiede perché il giudice Merson non abbia incarcerato Trump con un ordine di silenzio

e. Anche gli estratti di una deposizione dell’ottobre 2022 depositata da Trump nelle cause per diffamazione di Jean Carroll sono stati ammessi come prove e depositati in tribunale.

I pubblici ministeri hanno anche riprodotto un filmato della deposizione in cui Trump descrive Truth Social come un'alternativa a Twitter. In un'altra clip Trump risponde alle domande confermando di essere sposato con Melania Trump dal 2005.

I giurati hanno anche visto Trump identificarsi come relatore “Avvicinati a Hollywood“ Durante la deposizione non è stato riprodotto alcun videoclip riguardante la questione del nastro “Avvicinati a Hollywood“ Nastro o non nastro. (Il giudice aveva precedentemente stabilito che solo la trascrizione dell'audio era ammissibile come prova – (Non riprese video.)

Martedì Trump ha avuto diversi visitatori nella tribuna dietro di lui in tribunale, oltre al solito entourage di assistenti che sono lì ogni giorno.

Suo figlio Eric Trump ha partecipato all'udienza, il primo membro della famiglia di un ex presidente a comparire durante un processo. La consulente senior per la campagna di Trump, Susie Wiles, era seduta accanto al figlio dell'ex presidente.

David McIntosh, che si è unito al procuratore generale del Texas Ken Paxton e ai gruppi politici conservatori tra cui il Club for Growth, si è fermato nell'aula del tribunale per alcune delle sessioni di martedì.

Le apparizioni di martedì potrebbero essere l'inizio di un nuovo tipo di pellegrinaggio per gli alleati di Trump: invece di incontrarlo a Mar-a-Lago, verranno a vedere il candidato repubblicano impegnarsi a New York.

C'era un'altra notizia favorevole alla famiglia per Trump: i suoi avvocati hanno chiesto un periodo di ferie per presenziare alla laurea di suo figlio Barron il 17 maggio prima dell'inizio del processo. Il giudice aveva detto che ancora non sapeva se ciò fosse possibile, ma martedì Mercen ha detto che le cose si stavano muovendo rapidamente perché quel giorno era fuori dal tribunale, rendendo conveniente per Trump partecipare alla cerimonia di laurea.

Trump ha attaccato il giudice per avergli impedito di partecipare alla cerimonia di laurea di Barron, ma il giudice aveva precedentemente detto che avrebbe rifiutato una decisione sulla richiesta.