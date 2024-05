Obiettivo di ridurre i prezzi di 5.000 articoli comuni come latte, burro e alimenti per animali: NPR

Cambia il titolo Joe Radle/Getty Images

Joe Radle/Getty Images

Target ha detto lunedì che taglierà i prezzi su 5.000 articoli comuni per aiutare i consumatori a risparmiare denaro.

Ci saranno riduzioni di prezzo su articoli come “latte, carne, pane, bibite gassate, frutta e verdura fresca, snack, yogurt, burro di arachidi, caffè, pannolini, asciugamani di carta, cibo per animali e altro ancora”. Lo ha detto la società.

Target ha affermato di aggiornare costantemente i suoi prezzi per rimanere competitivo nei suoi mercati.

“Sappiamo che i consumatori sono sotto pressione per aumentare i loro budget e Target è qui per aiutarli a risparmiare ancora di più”, ha affermato Rick Gomez, vicepresidente esecutivo.

L’azienda ha già tagliato i prezzi su circa 1.500 articoli e continuerà a farlo per tutta l’estate, compreso il Memorial Day, la stagione del rientro a scuola e il 4 luglio.

Ad esempio, in alcune aree, una confezione da 20 once di Thomas Plain Bagels è scesa da $ 4,19 a $ 3,79; Salviette profumate Clorox da 75 conteggi in calo da $ 5,79 a $ 4,99; E 1 libbra di burro non salato Good & Gather è sceso da $ 3,99 a $ 3,79.

L’indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE), che aiuta la Federal Reserve a misurare l’inflazione, A marzo è aumentato del 2,7%., secondo il Bureau of Economic Analysis, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La banca centrale generalmente preferisce mantenere tale cifra intorno al 2%.