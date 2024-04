Il rapporto sull’inflazione elevata di marzo rappresenta un duro colpo politico per Biden

Gli assistenti di Biden parlano spesso della necessità che la banca centrale rimanga indipendente. I suoi commenti, sebbene più nel contesto di una critica che di un orientamento, hanno rischiato, anche se solo leggermente, di offuscare quella linea.

Biden contava sul raffreddamento dell’inflazione – e sui successivi tagli dei tassi di interesse – per aumentare le sue prospettive di rielezione.

Il presidente e i suoi collaboratori hanno pubblicamente pubblicizzato un calo dei tassi di inflazione annuali nell’ultimo anno, dopo aver assistito alla crescita dei prezzi più rapida degli ultimi 40 anni che ha depresso gli indici di approvazione del presidente all’inizio del suo mandato.

Erano ansiosi che l’inflazione scendesse ulteriormente, al fine di fornire sollievo ai consumatori e spingere la Fed ad abbassare i tassi di interesse – una mossa che avrebbe aiutato a ridurre i costi di finanziamento per mutui, prestiti auto e altri crediti al consumo. Biden ha posto un’attenzione particolare sugli acquirenti di case, compresi i giovani elettori che sono cruciali per la sua coalizione elettorale, e che stanno lottando per permettersi prezzi elevati delle case poiché i tassi ipotecari rimangono intorno al 7%.

Gli analisti di Wall Street vedono l'aumento a sorpresa dell'inflazione di mercoledì come un segnale che la Federal Reserve potrebbe lasciare i tassi di interesse invariati per mesi più a lungo del previsto. Ciò potrebbe significare l’assenza di tagli prima delle elezioni di novembre, una campagna in cui l’avversario repubblicano di Biden, l’ex presidente Donald J. Trump, ha criticato Biden per i rapidi aumenti dei prezzi e gli elevati costi di finanziamento.