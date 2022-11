Futures Dow: profitti perimetrali di Cisco e Nvidia; L’intensificarsi del principale segnale di recessione

I futures Dow sono saliti durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, con particolare attenzione agli utili di Nvidia e Cisco.







Il rally del mercato azionario è caduto in mezzo alla debolezza mirare (TGT) guadagni e linee guida, pure tecnologia micrometrica (mo) piani di taglio per la produzione di chip di memoria. Il mercato obbligazionario presenta rischi di recessione più evidenti poiché il rendimento del Tesoro a 10 anni continua a diminuire mentre i tassi di interesse a breve termine rimangono elevati.

EV gigante Tesla (TSLA) in ribasso, mostrando la performance recente più debole tra i titoli a grande capitalizzazione.

guadagni

nvidia (NVDA), il gigante del litio Sociedad Quimica y Minera de Chile (Metri quadrati) E il Sistemi Cisco (CSCO) titoli degli utili di mercoledì sera.

Il titolo NVDA è salito leggermente nel trading notturno, dopo guadagni e indicazioni divergenti.

Le azioni CSCO sono aumentate del 4% in azione estesa Cisco ha superato le visualizzazioni per il primo trimestre fiscale e indicazioni sulle entrate. Il titolo Cisco è sceso dell’1,1% mercoledì e viene scambiato tra le linee di 50 e 200 giorni. Classifica titoli IBD Arista Networks (Rete) è leggermente aumentato sui guadagni di Cisco.

I guadagni di SQM sono dovuti ancora stasera. Il titolo SQM è sceso del 2,6% mercoledì, in calo di oltre il 10% questa settimana a causa delle preoccupazioni sui prezzi del litio. Il gigante cileno del litio e dei fertilizzanti si trova nella regione base della tazza con 115,82 Acquisto punti. Può funzionare su una maniglia.

Il colosso cinese dell’e-commerce Alì Babà (Babà) e catene di grandi magazzini statunitensi Messi (M) E il kohl (KSS) giovedì presto. Il titolo BABA è sceso modestamente mercoledì, ma dopo essere salito dell’11% martedì. Le azioni di Macy’s e KSS sono scese mercoledì a causa di un avviso di festività da parte di Target.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow sono aumentati dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono saliti dello 0,1%. I future sul Nasdaq 100 sono saliti dello 0,2%. Il titolo CSCO è un componente del Dow Jones, dell’S&P 500 e del Nasdaq, ma Nvidia ha più peso sull’S&P 500 e sul Nasdaq.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 4 punti base, al 3,73%.

I futures sul petrolio greggio sono scesi di oltre l’1%.

I repubblicani hanno ripreso il controllo della Camera dei Rappresentanti, secondo diversi media. Ma sarà una maggioranza risicata, molto meno di quanto previsto prima del giorno delle elezioni.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha perso slancio giovedì, con le società piccole e tecnologiche che guidano il declino.

Mercoledì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,1%. Commercio di borsa. L’S&P 500 ha perso lo 0,8%. Il Nasdaq Composite è sceso dell’1,5%. Small Capital Russell 2000 è sceso dell’1,8%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dell’1,5% a 85,59 dollari al barile. I futures sul gas naturale sono saliti del 2,8%.

La curva dei rendimenti dei Treasury lampeggia a causa dei rischi di recessione

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 11 punti base al 3,69%, il minimo dall’inizio di ottobre e dal 4,15% appena una settimana fa. Il rendimento dei Treasury di riferimento è ora al di sotto dell’attuale range dei tassi sui fondi federali del 3,75%-4%, con la Fed che dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 50 punti base al 4,25%-4,5% il mese prossimo.

Il rendimento del Treasury a due anni, strettamente legato alla politica della Fed, è rimasto stabile al 4,36%, mentre il tasso a tre mesi è stato del 4,23%. La brusca inversione della curva dei rendimenti tra Treasury a tre mesi e a 10 anni è la più alta dalla fine del 2019. Ciò indica un aumento dei rischi di recessione o, nel migliore dei casi, una crescita economica modesta nel 2023.

Il presidente della Fed Jerome Powell e alcuni dei suoi colleghi hanno indicato che potrebbe essere necessaria una recessione per portare l’inflazione sotto controllo, anche se altri politici vedono buone possibilità per un atterraggio morbido.

La curva dei rendimenti costantemente invertita arriva tra mercati del lavoro ancora forti e un forte rapporto sulle vendite al dettaglio di ottobre.

Fondi negoziati in borsa

tra i I migliori fondi comuniL’ETF Innovatore IBD 50 (cinquanta(in calo dell’1,7%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)in forma) ha perso poco più dell’1%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) ha perso il 2,1%, con molti nomi di software cloud che hanno avuto una brutta sessione. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è sceso del 3,6%, con azioni Nvidia e componenti chiave di Micron.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME(diminuito di poco più del 2% e il Global Infrastructure Development Fund (ETF) negli USA)culla) è sceso dello 0,5%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) concessione del 2,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è diminuito dell’1,4%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(In calo del 2% e Financial Select SPDR ETF)XLF) è sceso dello 0,5%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) ha chiuso poco prima del pareggio.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(in calo del 5,15% e ARK Genomics ETF)ARKG) 3,7%. Le azioni Tesla rimangono una partecipazione importante tramite l’ETF di Ark Invest.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Guadagni Nvidia

I guadagni di Nvidia hanno mancato le visualizzazioni del terzo trimestre, ma le entrate sono diminuite meno del previsto. La domanda di chip per data center è rimasta forte. Le entrate del gioco sono diminuite, ma non nella misura temuta. Il gigante dei chip ha registrato un leggero calo delle vendite del quarto trimestre.

Le azioni Nvidia sono aumentate del 2% nel trading attivo durante la notte. Mercoledì le azioni sono scese del 4,5% a 159,10. Ma il titolo NVDA è balzato da quando ha raggiunto un minimo del mercato ribassista di 108,13 il 13 ottobre, sperando in affari migliori in futuro. Il gigante dei chip si è spostato al di sopra della linea dei 50 giorni, ma è ancora al di sotto dei 200 giorni.

Le azioni Nvidia non hanno un punto di acquisto in vista. Idealmente, il titolo salirà al di sopra della linea dei 200 giorni e formerà una nuova base.

azioni Tesla

Mercoledì le azioni Tesla sono scese del 3,9%, a 186,92. Mentre al di sopra del suo minimo di due anni di 177,12 fissato il 9 novembre, il titolo TSLA sta incontrando resistenza alla media mobile a 10 giorni. Il gigante dei veicoli elettrici non ha chiuso al di sopra della sua linea di 21 giorni dal 21 settembre.

Tuttavia, altri megacap hanno faticato mela (AAPL), Microsoft (MSFT) e genitore di Google l’alfabeto (Il Google) al di sopra della media mobile a 50 giorni, mentre persino un genitore su Facebook piattaforme di identificazione (meta) sopra la linea dei 21 giorni.

Nel frattempo, altri titoli di veicoli elettrici sembrano cattivi o peggiori di Tesla. Il regno di Twitter del CEO Elon Musk potrebbe anche influenzare le azioni di TSLA in vari modi.

Musk ha testimoniato mercoledì in una causa riguardante le opzioni su azioni Tesla del 2018 che rappresentano circa $ 50 miliardi della sua fortuna. Ha lasciato intendere che non sarebbe rimasto a capo di Twitter in modo permanente.

Tesla vs. BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Analisi del rally del mercato

Si può dire che il rialzo del mercato azionario sia stato dovuto a una pausa oa un ribasso, ed è quello che è successo mercoledì.

Il Dow si è mantenuto comodamente al di sopra della sua linea di 200 giorni, fermandosi al di sotto dei suoi massimi a breve termine ad agosto. L’S&P 500 sembra abbastanza normale, con un calo modesto, non lontano dalla linea dei 200 giorni.

Il NASDAQ è ancora chiaramente al di sopra della linea dei 50 giorni, ma è tornato al di sotto dei massimi di ottobre a breve termine. Il Russell 2000 è sceso sotto la linea dei 200 giorni e ha abbassato il minimo di lunedì.

Nel frattempo, mercoledì diversi titoli che avevano mostrato segnali di acquisto nelle ultime sessioni sono tornati al ribasso. La performance di crescita ha vacillato ampiamente, mentre i titoli difensivi sono rimbalzati ei titoli di crescita difensivi hanno retto, anche se molti rivenditori sono inciampati sugli utili di Target.

Se il mercato salirà nel prossimo futuro, l’azione di mercoledì sarà presto dimenticata. Ma se il Nasdaq scende sotto i 50 giorni e le blue chip sono sotto pressione, sarà preoccupante.

Mentre i mercati si sono giustamente concentrati sulla politica della Fed, ci sono altre preoccupazioni. Tuttavia, l’effetto cumulativo degli aumenti dei tassi della Fed quest’anno sta mettendo a dura prova l’economia. L’effetto durerà per diversi mesi dopo la fine dei rialzi dei tassi.

Una curva dei rendimenti invertita riflette i crescenti rischi di recessione.

Finora, la combinazione di alta inflazione e domanda debole sta facendo sentire il suo tributo. I guadagni target lo hanno dimostrato, nonostante la concorrenza Walmart (wmt) risultati e orientamento forte. L’inflazione potrebbe diminuire lentamente il prossimo anno, ma ciò non significa che le prospettive per gli utili societari e i prezzi delle azioni siano rosee.

Cosa stai facendo adesso

L’azione di mercoledì fornisce un motivo per cui gli investitori dovrebbero essere cauti riguardo al rapido aumento dell’esposizione. L’acquisto di un sacco di nuove posizioni un giorno potrebbe ritorcersi contro se il mercato scende, come è successo mercoledì. È meglio aggiungere esposizione gradualmente, supponendo che il mercato salga e le tue posizioni stiano avanzando.

Il rally del mercato azionario è ancora in buona forma, ma è soggetto a grande volatilità, rotazioni settoriali e sorprese sugli utili. Non è ancora chiaro quali azioni e settori guideranno. Quindi non concentrarti troppo su un particolare settore o argomento.

Ma ti consigliamo di aggiornare regolarmente le tue liste di controllo e lanciare un’ampia rete.

I primi ingressi sono ancora importanti. I punti di acquisto tradizionali, specialmente se sono significativamente al di sopra della linea dei 50 giorni, non hanno funzionato così bene.

Gli investitori potrebbero comunque voler ottenere profitti parziali quando ottengono rapidi guadagni nel titolo. Questo può darti la sicurezza di mantenere la quota rimanente più a lungo e proteggerà il tuo portafoglio dalle azioni avanti e indietro.

Si prega di seguire Ed Carson su Twitter all’indirizzo @dipendente Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

