Comandanti Heinike QB vs. texani; Lo stato di Wentz è incerto

Lascia un commento su questa storia Commento

Taylor Heinicke inizierà domenica per i Washington Commanders contro i texani (1-7-1) a Houston, ha annunciato l’allenatore Ron Rivera mercoledì. Carson Wentz ha ricominciato a lanciare, ha detto Rivera, ma il veterano non è stato ancora designato per tornare ad allenarsi. Rivera ha notato che Wentz ha bisogno di esercitarsi prima di considerarlo come titolare o riserva per una partita.

La determinazione di domenica ritarda di almeno una settimana la grande decisione del quarterback per Washington.

Rivera ha detto che la squadra è impegnata con qualsiasi quarterback scelto come titolare in futuro. Per lo più.

“Non voglio che si guardino alle spalle”, ha detto Rivera martedì. “Voglio che capiscano che questa è un’opportunità, ed è qui che stiamo andando”.

Tuttavia l’allenatore ha qualificato la sua dichiarazione, sapendo che molto potrebbe cambiare di settimana in settimana.

“Tutto è un gioco alla volta”, ha detto Rivera. “Non sto anticipando noi stessi. Ci concentreremo sulla vittoria di una partita alla volta.

Rivera ha detto mercoledì che Wentz è sceso in campo con gli allenatori – il resto della squadra ha fatto un passaggio nella bolla indoor – ma l’allenatore non ha fornito un calendario per quando il quarterback potrebbe essere designato per tornare. Il debuttante Sam Howell continuerà come numero 2 dietro Heinicke se Wentz non sarà in grado di fungere da backup domenica.

Comandanti (5-5) di poco Il Minnesota ha perso contro i vichinghi Ma è tornato in mano agli Eagles nella settimana 9 La loro prima sconfitta La vittoria di fine stagione di lunedì sera a Filadelfia ha portato Washington all’ottavo posto nella NFC.

“Vuoi continuare a vedere la coerenza in quello che fa e come lo fa”, ha detto Rivera di Heinicke. “Vuoi continuare a vederlo prendere quello che c’è là fuori. A volte, ha la tendenza a provare a forzarlo in certi punti, ma ha fatto un buon lavoro, lo ha fatto davvero, e i ragazzi si sono radunati intorno a lui.

In quattro partenze in questa stagione, Heinicke ha completato quasi il 62% dei suoi passaggi per una media di 210 yard a partita e un passer rating di 82,7.

“Abbiamo tempo”, ha detto Rivera. “Questo è qualcosa che abbiamo dalla nostra parte. [Heinicke’s] Ho fatto delle cose buone e vedremo come andrà questa settimana, ma per me fa parte del dover prendere una decisione. Devi essere realistico, devi guardare, devi vedere, ed è quello che abbiamo fatto.

Finale difensivo Anche il calendario del ritorno di Chase Young rimane incerto. Rivera ha detto che Young ha partecipato a pieno alla visita indoor della squadra mercoledì e la squadra valuterà il suo stato in base a come si sente il suo corpo giovedì.

Young ha perso più di un anno la scorsa stagione per riprendersi da un infortunio al ginocchio subito nella settimana 10. Generali Lo ha riassegnato nov. 2 ha tempo fino al 23 novembre per attivarlo da chi è diventato fisicamente incapace. Potrebbero aspettare fino alla scadenza prima di portarlo dentro. READ Guida definitiva per acquistare una olio di salmone per cani nel 2022 - I migliori 40 compilati!

Quando tornerà, ha detto Rivera, Young avrà un numero limitato di scatti e il team lo monitorerà da vicino.