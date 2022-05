Finali di Champions League 2022: Real Madrid vs. Guarda la partita del Liverpool, possibilità di segnare, pronostici

Il Finale di UEFA Champions League Viene con Incontro di Liverpool e Real Madrid nello State de France a Saint-Denis Sabato per determinare i vincitori dell’Europa di quest’anno. Non è la prima volta che la coppia li incontra nella regione parigina Riunione del 1981 I Reds hanno vinto 1-0 al Parc des Princes, mentre la loro ultima finale in UCL è stata 3-1 contro i Los Blancos.

Lo scontro di sabato vedrà scontrarsi due squadre dei pesi massimi provenienti dall’Europa, mentre il Manchester City non vede l’ora di disputare la seconda finale consecutiva di Champions League.

Non vediamo l’ora di vedere questa squadra a livello di squadra con alcune delle battaglie chiave e le cose a cui prestare attenzione nella capitale francese sabato.

Come vedere e contraddizioni

Data: Sabato 28 maggio | Volta: 15:00 ET

TV: CBS | Trasmissione in diretta: Sommo + (Prova gratis)

Posizione: State de France – Saint-Denis, Francia

Studio: Kate Abto, Thierry Henry, Jamie Kraker e Micah Richards

Commentatori: Clive Tildesley e Rob Green | Esperto di regole: Cristina Angelo

Luogo: Peter Schmeichel, Jules Breach, Jenny Chiu e Guillem Ball

Contraddizioni: Liverpool +104; Disegna +270; Madrid +245 (tramite Caesars Sportsbook)

Gioco speciale | Liverpool vs. Real Madrid

Adatto per vedere

Liverpool: Ho ampliato ulteriormente questo aspetto Il mio paragrafo di previsioni audaciMa sicuramente sembra un gioco in cui la battaglia sarà vinta Trento Alexander-Arnold E Vinicio Jr. Può portare la propria squadra alla vittoria. Quest’ultimo è statisticamente il miglior prospetto in Europa e la sua velocità della luce ha arrostito il Liverpool la scorsa stagione. Ma Alexander-Arnold è meglio della difensiva. Se riuscirà ad arrivare al punto di tirare i cross in area, il Real Madrid sarà messo a dura prova. – James Penge

Vuoi ottenere una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Podcast giornaliero di calcio CBS Ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, recensioni e altro ancora.



Più probabilità di colpire

Liverpool: Potrebbe aver faticato a trovare la rete in ritardo, e il suo record in finale con il Liverpool non è stato spettacolare come le altre partite (un rigore nella vittoria contro il Tottenham tre anni fa), ma è dubbio che sarà un uomo coraggioso. Di Maometto Salah Capacità di consegnare. L’egiziano si è finalmente riposato e raramente ha segnato nelle ultime partite della sua squadra. Anche in mezz’ora contro i lupi, era una forza rianimatrice. Con la chiara voglia di vendicarsi a Madrid per quanto accaduto a Kiev quattro anni fa, potrebbe essere una partita che vede Salah al meglio. – James Penge

Real Madrid: Certamente Kareem Benzema. Prima di incontrarsi nei quarti di finale la scorsa stagione, Benzema aveva segnato quattro gol in tre presenze con il Liverpool. Avanti veloce fino ad oggi e con la capacità di segnare in ogni modo possibile ora può essere il miglior giocatore del mondo. Era il punto di riferimento dell’attacco e il principale tiratore di calci di rigore. Ci vuole solo mezzo secondo per colpire, è sicuramente molto probabile e probabilmente ci troverà la rete. – Ruggero Gonzalez

Spesso tenendo la porta inviolata

Thibaut Courtois e Alison I migliori due nel mondo degli affari. Ciò che separa questi due è quanto sia affidabile la loro sicurezza di notte. La difesa del Liverpool è nota per le sue oscillazioni, ma è stato il Real Madrid a subire più gol, più gol e il doppio dei tiri finora in tutta la Champions League. Anche una volta negli ottavi di finale Cordois non ha avuto la porta inviolata; Contro l’attacco più forte in Europa, puoi aspettarti che continui. – James Penge

Selezione Man of the Match

Liverpool: Se Kareem Benzema viene placato per la prima volta in questa partita, potrebbe essere intentata una causa contro Virgil von Dijk. Ma se vuole continuare l’ultima forma, se si adatta, தியாகு Parigi potrebbe essere la stella più luminosa di notte. Lo spagnolo è stato uno dei migliori giocatori d’Europa in questa stagione e ha fornito i colpi del Man of the Match quando era più importante in Champions League. Ambientato contro Tony Cruise e Luca Modric, potrebbe essere un gioco che dimostrerà che Diego è il migliore. – James Penge

Real Madrid: Luca Modric. Deve essere creativo nel mezzo, imbiancare velocemente la palla per ottenere l’attacco, e vedrà zero su gambe e testa di Benzema. Potrebbe avere 36 anni, ma ce l’ha ancora. Tutto scorre attraverso di lui, e se il Real vuole vincere, sarà un grande motivo. – Ruggero Gonzalez

Predizioni

Pronostico partita: È difficile scrollarsi di dosso la sensazione che il Real Madrid abbia usato le sue nove vite finora e non crollerà sotto pressione come hanno fatto così facilmente Liverpool, PSG e Manchester City nei casi più grandi. A rigor di termini, li sostengo per vincere facilmente 3-1.