Supera le aspettative, riduce l’esposizione alla Russia

“Fattori macroeconomici, geopolitici e di mercato hanno creato un elevato livello di incertezza nel primo trimestre, con l’invasione russa dell’Ucraina, le restrizioni e i blocchi legati al COVID, l’aumento della volatilità, le minori aspettative di crescita economica e le preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione e la risposta della politica monetaria, “, ha affermato la banca in una nota rilasciata martedì. .

Inoltre, ha affermato di non avere alcuna esposizione fisica in Ucraina o Bielorussia e di non condurre nuove attività in Russia o con clienti in Russia.

Il Banca Centrale Europea Ha affermato che avrebbe posto fine al programma di acquisto di attività a giugno, ma non ha fornito un calendario esatto per quando si sarebbe verificato l’aumento dei tassi di interesse.

“La Banca centrale europea guarderà da vicino a cosa [U.S. Federal Reserve] Lo fa e la Fed è molto più avanti della Banca centrale europea. ma anche, [it’s] Un po’ tardi, siamo onesti. Quindi anche la BCE è un po’ in ritardo, perché non vogliono… essere più veloci della Fed”, ha detto Hammers alla CNBC.

Un’altra questione che deve affrontare l’economia europea è se la guerra in Ucraina la trascinerà in recessione. I leader europei hanno imposto pesanti sanzioni alla Russia e stanno valutando ulteriori misure per punire il Cremlino, compreso il divieto di importazione di petrolio.

Alla domanda se le sanzioni per petrolio e gas naturale contro la Russia potrebbero rappresentare un rischio per l’Europa, Hammers ha detto: “Per il petrolio russo non è tanto, per il gas russo è una sfida molto più grande e questa è davvero una parte importante”.[s] Molte industrie dipendono dal gas come merce essenziale per la fabbricazione dei loro prodotti… e questo è ciò che potrebbe causare l’impatto del secondo ordine in particolare nell’economia europea”.