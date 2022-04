Jeff Bezos suggerisce che l’acquisizione di Twitter di Elon Musk potrebbe influenzare la Cina

Jeff Bezos detiene specchi per aerei di proprietà di Amelia Earhardt durante una conferenza stampa il 20 luglio 2021 a Van Horn, in Texas, sul lancio di Blue Origins New Shepherd.

di Amazon Co-fondatore di Billionaire Jeff Bezos pesato Elon Muskin Compra contratto Twitter Per 44 miliardi di dollari.

Bezos ha condiviso un tweet alla fine di lunedì in cui la Cina potrebbe acquisire influenza su Twitter una volta completata l’acquisizione.

“Il governo cinese ha avuto qualche influenza su Town Square?” Bezos ha scritto, indicando i legami commerciali di Musk con la Cina. Il Tesla Il CEO ha aperto una fabbrica a Shanghai nel 2018 e l’azienda fa molto affidamento sulle aziende cinesi per la fornitura di prodotti che vanno alle sue batterie.

Scheda Twitter Concordato per l’acquisizione lunedì Compagnia di Musk. Twitter sarà di proprietà privata per $ 54,20 per azione in un accordo del valore di circa $ 44 miliardi.

Twitter è vietato in Cina. Limita l’accesso a molti siti di social media occidentali conosciuti come il “Great Firewall” di Pechino. FacebookInstagram e Luce web.

“La mia risposta a questa domanda probabilmente non c’è”, ha aggiunto Bezos. “È più probabile che Tesla abbia un problema in Cina che censurare Twitter”.

“Ma vedremo. Kasturi è molto bravo a navigare in questo tipo di complessi”, ha aggiunto.

Nonostante l’avvertimento, i commenti di Bezos sono gli ultimi di una lunga faida tra due milionari.

La coppia ha spesso combattuto per le rispettive ambizioni spaziali nel corso degli anni. Musk è il CEO di SpaceX, mentre Bezos gestisce la sua impresa spaziale, Blue Origin.

Musk si è impegnato ad aggiornare il ruolo di Twitter a “Digital Down Square” in modo che gli utenti possano parlare e discutere liberamente, e l’acquisizione ha sollevato preoccupazioni tra alcuni politici e attivisti.

Detenere società di media miliardarie non è un fenomeno nuovo. Bezo stesso Di proprietà del Washington PostCEO di Salesforce Marco Benioff Acquisito Time Magazine nel 2018. Ma Twitter è unico in quanto è un sito in cui milioni di persone interagiscono e condividono contenuti ed è soggetto a un attento controllo da parte delle autorità di regolamentazione.