Crash di Facebook e Instagram: risolti i disagi diffusi

New York

CNN

—



Martedì i siti di Meta, inclusi Facebook e Instagram, sono rimasti inattivi per migliaia di utenti a causa di quello che la società ha definito un “problema tecnico”. L'interruzione è stata riparata in circa due ore.

Secondo il monitoraggio delle interruzioni, più di 500.000 utenti di Facebook hanno segnalato problemi di accesso o di accesso al sito martedì a mezzogiorno, ora orientale. Rilevatore di discesa. Sono state pubblicate circa 50.000 segnalazioni di arresti anomali per Instagram e altre 10.000 per Facebook Messenger, anche se il numero di segnalazioni ha iniziato a diminuire entro un'ora dal lancio.

Alcuni utenti hanno scoperto di essere stati disconnessi dal proprio account Facebook. Altri hanno ricevuto notifiche su Instagram dicendo “qualcosa è andato storto” e non sono riusciti a caricare i propri feed.

Anche i thread rivali di Meta per X di Elon Musk sono interrotti e hanno mostrato agli utenti un popup “Qualcosa è andato storto, riprova più tardi” invece del loro feed.

La pagina di stato di Meta martedì ha mostrato “gravi interruzioni” che hanno interessato l'accesso a Facebook e altre aree del sito.

“Sappiamo che le persone hanno difficoltà ad accedere ai nostri servizi. Lo stiamo facendo proprio adesso”, ha detto il portavoce di Meta Andy Stone Posta su X Martedì

Secondo Downdetector, circa un'ora e mezza dopo l'inizio delle segnalazioni di interruzione, meno di 80.000 persone hanno segnalato problemi su Facebook. In calo anche le segnalazioni su Instagram e Messenger. Downdetector misura il numero di utenti che segnalano problemi, quindi il numero effettivo di utenti interessati potrebbe essere più elevato.

Dopo mezzogiorno ET, Meta ha detto di aver risolto il problema.

“Oggi, a causa di un problema tecnico, le persone hanno avuto difficoltà ad accedere ad alcuni dei nostri servizi”, ha affermato Stone di X. “Abbiamo risolto rapidamente il problema per tutti gli interessati e ci scusiamo per eventuali disagi.”

I crash più gravi della piattaforma si verificano relativamente raramente, ma di solito sono il risultato di qualcosa di innocuo, come un problema con un aggiornamento software. Facebook, Instagram, WhatsApp non ci sono più Quasi sei ore giù Nel 2021, l'azienda ha assicurato agli utenti che un'interruzione non era dovuta ad attività dannose.

Le interruzioni del servizio sono fresche nella mente di molti consumatori AT&T ha esperienza Un'interruzione della rete di quasi 12 ore alla fine del mese scorso ha lasciato molti clienti temporaneamente nell'impossibilità di effettuare chiamate, inviare messaggi di testo o accedere a Internet dai propri dispositivi mobili.

Questa storia è stata aggiornata per aggiungere nuovi dettagli e contesto.