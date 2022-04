Risultati chiave del rapporto di Harvard sul suo rapporto con la schiavitù

Nel 2019, il presidente di Harvard, Lawrence S. Pekov ha nominato un gruppo di docenti per indagare sul rapporto dell’università con la schiavitù e la sua eredità. I dibattiti sulla razza si stanno intensificando in tutto il paese. Gli studenti hanno chiesto che i nomi delle persone coinvolte nella tratta degli schiavi fossero rimossi dagli edifici. Altre università, in particolare Brown, hanno già effettuato scavi simili del loro passato.

A causa di ciò Rapporto di 134 pagine Più due appendici sono state rilasciate martedì 100 milioni di dollari promettonoUno dei maggiori fondi di questo tipo è la creazione di un fondo di sovvenzione per “rimediare” agli errori del passato.

Ecco alcuni dei suoi principali risultati ed estratti.

La schiavitù all’università faceva parte della vita quotidiana

Il rapporto ha rilevato che le persone ridotte in schiavitù vivevano nella residenza del presidente nel campus di Cambridge, Massachusetts, e facevano parte del tessuto quasi invisibile della vita quotidiana.

Per più di 150 anni, dalla fondazione dell’università nel 1636 fino a quando la Corte Suprema del Massachusetts ha stabilito nel 1783 che la schiavitù era illegale, i leader di Harvard e altri leader e la sua facoltà e personale hanno ridotto in schiavitù più di 70 persone, alcune delle quali hanno lavorato nel campus. , ”Dice il rapporto. “Uomini e donne dipendenti servivano presidenti e professori di Harvard e nutrivano e si prendevano cura degli studenti di Harvard”.