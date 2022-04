Il fondatore di Archegos Bill Huang e il direttore finanziario sono stati accusati di frode sui titoli

I pubblici ministeri federali di Manhattan hanno dichiarato mercoledì che il fondatore di Archegos Capital Management Bill Huang e il direttore finanziario Patrick Halligan sono stati accusati di frode, frode ed estorsione in titoli.

Accusa Presumibilmente, gli uomini hanno partecipato In schemi interconnessi per manipolare illegalmente i prezzi delle azioni e frodare banche di investimento e intermediari globali.

Hanno affermato che la frode del signor Hwang ha pompato il portafoglio di Archegos da $ 1,5 miliardi a $ 35 miliardi in un anno e si è concluso nel marzo 2021 – e Dimensioni gonfiate del mercato Da $ 10 miliardi a $ 160 miliardi in quel periodo, compresi i prestiti delle aziende di Wall Street.

I pubblici ministeri federali dovrebbero annunciare le accuse in una conferenza stampa mattutina.

L’accusa sostiene che i signori Hwang, Halligan e altri hanno usato Archegos per perpetuare due schemi criminali interconnessi che danneggiano i partecipanti al mercato, i dipendenti Archegos e Ha gravato sui suoi finanziatori con miliardi di perdite.

In primo luogo, il signor Hwang ha frodato i partecipanti al mercato manipolando il mercato per alcuni dei titoli nel portafoglio di Archegos, quindi Ha portato i partecipanti al mercato alla fede I querelanti hanno affermato che i prezzi delle azioni risultanti erano il risultato della domanda e dell’offerta, non del suo comportamento ingannevole.

“Gli accusati ei loro co-cospiratori hanno utilizzato Archegos, a family office che ha investito la fortuna personale di Hwang, come strumento di manipolazione del mercato e frode, con conseguenze di vasta portata.

L’avvocato del signor Hwang ha detto che il suo cliente era “completamente innocente” e “non ci sono assolutamente prove che abbia commesso alcun tipo di crimine”. L’avvocato del signor Halligan ha detto che il suo cliente era “innocente e sarà assolto”.

READ necrologio di Michael Niedorff Iscriviti alle newsletter mercati Un primer per i pre-market ricco di novità, tendenze e idee. Più dati di mercato aggiornati.

La Securities and Exchange Commission, in una denuncia separata per frode civile, ha citato in giudizio i signori Huang e Halligan, nonché William Tomita, il principale trader di Archegos, e Scott Baker, il suo chief risk officer. Gli avvocati dei signori Tomita e Baker non hanno immediatamente risposto a una richiesta di commento.

Archegos è crollato nel marzo 2021 ed è crollato Invia onde d’urto a Wall Street. Le banche si sono affrettate a liquidare le posizioni legate ad Archegos, tagliando rapidamente decine di miliardi dalla capitalizzazione di mercato delle grandi aziende e, quando la situazione si è calmata, hanno gestito più di 10 miliardi di dollari in Perdite per controparti Compreso

Gruppo Credit Suisse AG

E

Morgan Stanley

E

Nomura Holdings azienda

In Archegos, il signor Hwang ha costruito posizioni aziendali ampie e mirate e ha ricoperto alcune posizioni in un mix di contanti e swap con denaro preso in prestito dalle banche di Wall Street. Sig. Hwang Sono preferiti i total return swap che ha concesso ad Archegos profitti e perdite sulle azioni sottostanti i contratti di swap mentre i loro prestatori detenevano i titoli.

Il loro utilizzo consente agli investitori di mantenere l’anonimato ed evitare obblighi di divulgazione che superano un determinato limite di proprietà poiché tecnicamente non possiedono le azioni.

Quando le azioni di proprietà di Archegos sono aumentate, il signor Hwang si è aggiunto ai titoli con le migliori performance, spesso utilizzando gli swap.

I pubblici ministeri hanno affermato che Archegos in genere acquista azioni fino a quando non possiede circa il 5% delle azioni in circolazione della società e che il signor Hwang richiede un’esposizione aggiuntiva tramite total return swap.

I sigg. Halligan, Tomita, Becker e altri, con la benedizione del sig. Huang, hanno ripetutamente rilasciato dichiarazioni false e materialmente fuorvianti sul portafoglio di Archegos alle controparti dell’azienda in tutta Wall Street, nel tentativo di convincerle a negoziare, estendere il credito e nascondere il grave rischio di fare affari con Archegos, presunti querelanti.

Archegos ha cercato di dominare il mercato per le sue maggiori partecipazioni, secondo la Securities and Exchange Commission, piazzando ordini a prezzi sempre più alti durante i giorni di negoziazione per aumentare i prezzi. Secondo la Securities and Exchange Commission, si è anche impegnata in operazioni manipolative di fine giornata, nel tentativo di aumentare il prezzo di chiusura dei titoli che possiede.

La Securities and Exchange Commission ha affermato che il suo trading in alcuni titoli a volte ha superato il 40% del volume giornaliero totale degli scambi in quei titoli.

Le società cinesi quotate negli Stati Uniti erano tra i più grandi centri Archegos, tra cui le azioni manipolate

Viacom CBS azienda ,

Discovery Inc. , ora noto come

Scoperta della Warner Bros azienda ,

Tecnologia GSX azienda ,

Ora noto come Gaotu Techedu Inc. , il gigante della ricerca su Internet in Cina

Baidu azienda

e rivenditore di lusso online

Farfetch srl

Secondo l’accusa.

Come Archegos ha riflesso i mercati

Entro la fine di marzo 2021, l’accusa affermava che Archegos aveva oltre $ 10 miliardi di posizioni in GSX, Baidu e

Gruppo di intrattenimento musicale TencentE

e più di 20 miliardi di dollari in ViacomCBS.

La Securities and Exchange Commission ha affermato che Archegos possiede effettivamente più del 50% delle azioni in circolazione di ViacomCBS.

In un messaggio di testo scambiato con un analista nel giugno 2020, Huang ha affermato che il recente aumento del prezzo delle azioni di ViacomCBS era un “segno del mio acquisto”, seguito da un’emoji di “lacrime di gioia”, secondo la denuncia della SEC.

La SEC ha affermato che le azioni di ViacomCBS sono aumentate di circa il 150% in tre mesi, durante un periodo in cui Archegos stava acquistando in modo aggressivo azioni e swap.

Ma le dinamiche a favore di Huang erano cambiate nel marzo 2021, momento in cui la sua strategia aveva lasciato Archegos “fortemente esposto” alle oscillazioni di un piccolo numero di titoli. Già sotto pressione per le crescenti perdite di società tra cui Baidu e Farfetch, l’annuncio di ulteriori finanziamenti da parte di ViacomCBS a fine marzo ha fatto scendere il prezzo delle sue azioni e ha portato alla rottura di Archegos.

Invece di vendere posizioni per soddisfare le richieste di margine da parte dei prestatori, i pubblici ministeri affermano che il signor Hwang ha detto ai trader di “impegnarsi in una follia di acquisti disperata nel tentativo di invertire il calo dei prezzi delle azioni che costituiscono la base delle posizioni principali di Archegos”. Ma gli sforzi non sono riusciti a fermare l’emorragia.

— Dave Michaels ha contribuito a questo articolo.

scrivere a Corinne Ramey a Corinne.Ramey@wsj.com, Susan Pulliam a susan.pulliam@wsj.com e Juliet Chung a juliet.chung@wsj.com