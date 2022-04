La lista dei film dell’estate 2022 di Netflix è piena di potere da star

Se la lista dei film dell’estate 2022 di Netflix è qualcosa su cui basarsi, il dispositivo di streaming continua la sua tendenza a fare affidamento sulle grandi star per guidare le sue ambizioni cinematografiche. Oggi, la società ha pubblicato un programma di film in uscita tra maggio e agosto, e c’è un sacco di potere da star da trovare. L’elenco include Mi piace uomo grigioun thriller diretto da Anthony e Joe Russo, con Ryan Gosling e Chris Evans; ragnoun film di fantascienza diretto da Chris Hemsworth; Giornata rosea, dove Jamie Foxx interpreta un cacciatore di vampiri; E un nuovo dramma sul basket chiamato AcceleraCon Adam Sandler e Queen Latifah.

Questo elenco non include alcuni di Altri film famosi in arrivo al servizio entro la fine dell’annoPiace coltelli fuori 2E Enola Holmes 2e Guillermo del Toro Pinocchio. Ecco il set completo in modo da poter ordinare i tuoi programmi per i film estivi con largo anticipo.

maionese

insieme a cavalcare – 6 maggio

rimozione – 6 maggio

vendetta – 6 maggio

Operazione carne tritata – 11 maggio (selezionare regioni)

anno di laurea – 13 maggio

L’abbinamento perfetto – 19 maggio

Fotografo: Assassinio a Pinamar – 19 maggio

Giugno

Accelera – 8 giugno

metà tempo – 14 giugno

L’ira di Dio – 15 giugno

ragno – 17 giugno

civile – 19 giugno

Amore e Gelato – 22 giugno

Luglio

Ciao ciao e tutto il resto – 6 luglio

mostro marino – 8 luglio

relazioni pericolose – 8 luglio

Persuadere – 15 luglio

uomo grigio – 22 luglio

cuori viola – 29 luglio

agosto

L’ascesa delle tartarughe mutanti – 5 agosto

13: Il musical – 12 agosto

Giornata rosea – 12 agosto

io tempo – 26 agosto

Film estivi senza appuntamento