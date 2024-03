Il Nasdaq guida il declino del mercato mentre Bitcoin tocca un nuovo record

Ecco alcuni dei titoli in cima alla pagina delle tendenze di tendenza di Yahoo Finance martedì pomeriggio:

Tecniche di Sophie (SOFI): Il titolo è sceso di circa 13% dopo che la società ha annunciato una nuova offerta di debito. SoFi ha dichiarato di voler offrire 750 milioni di dollari di titoli senior convertibili con scadenza nel 2029. Una parte dei proventi servirà a coprire il costo di partecipazione alle transazioni con cap call, che hanno lo scopo di “minimizzare la potenziale diluizione delle azioni ordinarie di SoFi in caso di qualsiasi conversione di azioni ordinarie”. .” Feedback e/o compenso per eventuali pagamenti in contanti.”

Azienda target (TGT): Le azioni sono balzate di circa il 13% dopo che il colosso della vendita al dettaglio ha registrato utili elevati sia in termini di profitti che di profitti. L'azienda lo ha predicato “Tabella di marcia per la crescita” Ciò include l’affermazione di Target come azienda in crescita “da un punto di vista delle vendite comparabile, da un punto di vista del traffico e da un punto di vista generale”. [market] Un punto di vista comune”.

metapiattaforme (morto): Le azioni sono scese di poco più dell’1% dopo che la società ha registrato un’ondata di interruzioni nella sua suite di piattaforme di social media, tra cui Facebook, Instagram e Threads.

sciopero collettivo (CRWD): Le azioni sono scese di quasi il 7% in vista dell'annuncio degli utili trimestrali della società, previsto dopo la campana di martedì. Prima dei risultati, Crowdstrike Annunciata l'espansione Dalla partnership con Dell Technologies, che aiuterà i clienti a “difendersi da attacchi informatici sempre più sofisticati”.