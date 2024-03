Dakota Johnson si è aperta riguardo alla sua reazione “Madame Web”.

Dakota Johnson

Dakota Johnson si sta aprendo Signora Web.

L'attrice ha spiegato in dettaglio i suoi sentimenti riguardo al fallimento del film Sony-Marvel al botteghino e al fatto che critica e fan lo hanno definito uno dei peggiori film di supereroi moderni di tutti i tempi.

Come accennato in precedenza durante il tour promozionale del film, Johnson ha detto che la sceneggiatura del progetto, che ruota attorno a un paramedico con poteri psichici, è stata radicalmente cambiata rispetto a ciò che aveva letto originariamente. Ma in retrospettiva, Johnson ha anche ritenuto che avrebbe potuto non essere la scelta giusta per il mondo dei film a fumetti (anche se alcuni critici pensavano che le sue battute nel film fossero la cosa migliore del film).

“È stata sicuramente un'esperienza per me realizzare questo film.” Johnson ha detto a Bustle. “Non ho mai fatto niente del genere prima. Probabilmente non farò mai più niente del genere, perché non ho senso in questo mondo. E ora lo so. Ma a volte in questo settore, ti iscrivi a qualcosa , ed è una cosa e poi mentre lo fai, diventa qualcosa di completamente diverso, e dici: “Aspetta, cosa?” Ma è stata una vera esperienza di apprendimento, e ovviamente non è bello far parte di qualcosa è fatto a pezzi, ma non posso dire di non capire.

“È molto difficile fare film, e in questi grandi film che vengono realizzati – e questo sta cominciando a succedere con i film più piccoli, il che mi spaventa davvero – le decisioni vengono prese da comitati, e l'arte non funziona bene quando è fatto da un comitato”, ha aggiunto. “I film sono realizzati da un regista e da un team di artisti attorno a lui. Non puoi creare arte basandoti su numeri e algoritmi. Da tempo ho la sensazione che le masse siano molto intelligenti, mentre i dirigenti cominciano a pensare che non lo siano. Il pubblico potrà sempre sentire l'odore delle stronzate. Anche se i film cominciassero a essere realizzati utilizzando l’intelligenza artificiale, gli esseri umani non vorranno guardarli.

Johnson ha anche scherzato su quali storie verranno fuori dopo attività febbrile colloquio. “È come, 'No, non romperò il silenzio'. Sto solo parlando.” (Storie come questa – Forse Johnson è un chiaroveggente) L'attrice ha detto ridendo. dopo ogni cosa?).

Durante il fine settimana, anche il co-protagonista di Johnson, Sidney Sweeney, ha commentato la reazione al film mentre ospitava lo spettacolo della NBC. Sabato sera in direttascherzando nel suo monologo: “Mi hai visto dentro Chiunque tranne te E trance. Sicuramente non mi hai visto entrare Signora Web“.