I Patriots selezionarono il Tennessee QB Joe Milton III con la scelta numero 1 nel Draft NFL 2024. Ne vengono selezionati 193

Un quarterback non basta ai Patriots nel Draft NFL 2024.

Il New England ha selezionato un secondo quarterback, spendendo una scelta al sesto round (n. 193) sul segnalatore del Tennessee armato di razzi Joe Milton III sabato dopo aver preso la stella dell'UNC Drake Maye n. 3 in assoluto due giorni prima.

La caratteristica principale di Milton è ovviamente la sua mano. Ha avuto un cannone completo di passaggi di classe e ad alto arco in tutti i campi del college durante il suo periodo con i Volunteers, ma non ha goduto dei ritorni tanto attesi da un quarterback che ha eseguito lo stesso attacco di Hendon Hooker per 3.135 yard. . e 27 touchdown nel 2022.

Tuttavia, Milton ha completato il 64,7% dei suoi passaggi per 2.813 yard e 20 touchdown nel 2023, incluso un primo tempo stellare in cui Milton ha lanciato per due touchdown per aiutare i Volunteers a condurre l'Alabama 20-7. Alla fine la Marea Cremisi cadde. Alla fine, Milton e i Volunteers finirono 8-4, e il Tennessee mandò Milton nella NFL, sperando che una squadra si innamorasse della sua grande mano, Milton espresse con gioia sul campo al Lucas Oil Stadium durante la squadra di scouting della NFL.

Quella squadra finì con i Patriots, raccogliendo immediatamente ricordi del draft di Washington del 2012, in cui il club scelse Robert Griffin III per primo in assoluto, poi scelse Kirk Cousins ​​​​con la 102esima scelta nello stesso draft.

Milton potrebbe non aver visto le stesse opportunità di cui godevano allora i parenti a Washington. Si unirà al New England come riserva dietro May, che i Patriots, che hanno rifiutato le offerte commerciali, hanno raddoppiato la loro fiducia nel prodotto della Carolina del Nord.