Alluvioni in Brasile: salvato il cavallo bloccato sul tetto; il bilancio delle vittime sale a 107 | Brasile

I soccorritori hanno salvato un cavallo che era rimasto bloccato su un tetto per giorni dopo una forte inondazione nel sud del Brasile, portando il bilancio delle vittime del disastro a 107.

L’animale, conosciuto sui social come Caramelo, stava livellando due strette strisce di amianto scivoloso a Canoas, una delle zone più colpite dello Stato, nell’area metropolitana di Porto Alegre, la maggior parte delle quali sono state isolate. acqua di piena

Giovedì, i soccorritori hanno trasferito con successo il cavallo in salvo su un gommone Zodiac, dando una rara speranza alla zona colpita.

Almeno 136 persone risultano ancora disperse e più di 165.000 sono state sfollate dalle case allagate e soccorse da barche ed elicotteri.

Si prevede altra pioggia nei prossimi giorni, facendo temere un ulteriore aumento del livello dell’acqua nella capitale dello stato allagata, Porto Alegre, e nelle città vicine, dove le strade si sono trasformate in fiumi.

Il salvataggio di Caramelo è stato trasmesso in diretta televisiva. I vigili del fuoco e i veterinari sono saliti sul tetto parzialmente sommerso, hanno sedato e immobilizzato il cavallo, quindi lo hanno messo su un gommone di 770 libbre. L’operazione ha coinvolto quattro gommoni e quattro navi appoggio, insieme a vigili del fuoco, soldati e altri volontari.

“Abbiamo trovato l’animale in uno stato debole”, ha detto il capitano Diego Franco, un pompiere di San Paolo che ha guidato i soccorsi, come citato in una dichiarazione della segreteria della difesa dello Stato. “Abbiamo cercato di affrontare la questione in modo pacifico.”

Le inondazioni hanno distrutto infrastrutture e ponti, bloccando l’accesso a Porto Alegre, dove di notte gli scaffali dei supermercati sono vuoti e saccheggiati.

Lo stato del Rio Grande do Sul avrà bisogno di almeno 19 miliardi di reais (3,68 miliardi di dollari) per ricostruire i danni, che si sono diffusi alle aree agricole intorno alla capitale, ha detto il governatore Eduardo Light, aggiungendo che suggeriscono stime preliminari.

“L’effetto dell’alluvione e la portata della tragedia sono devastanti”, ha detto sui social media.

Il cavallo arenato è uno dei tanti animali coinvolti nei salvataggi degli animali negli ultimi giorni. Secondo il segretariato statale per gli alloggi, gli agenti statali del Rio Grande do Sul hanno salvato circa 10.000 animali dalla scorsa settimana, mentre agenti municipali e volontari ne hanno salvati migliaia.

Gruppi di salvataggio di animali e volontari hanno condiviso sui social media immagini di salvataggi strazianti e scene commoventi di animali domestici che si riuniscono ai loro proprietari. Un video diventato virale mostra un uomo che piange all’interno di una barca, abbracciando i suoi quattro cani dopo che i soccorritori sono tornati a casa sua per salvarli.