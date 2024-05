Dentro la decisione di Biden di annunciare il suo ultimatum a Israele riguardo Rafah

Washington

CNN

—



Il presidente Joe Biden La decisione sarà annunciata questa settimana Avvisalo che A Grave attacco israeliano Nella città di Rafah, ciò porterà al taglio di alcune armi americane, e ciò non è avvenuto né facilmente né con leggerezza.

Ciò è avvenuto dopo diverse serie di telefonate con il primo ministro Benjamin Netanyahu, a partire da metà febbraio, esortandolo a riconsiderare i suoi piani di invasione della città densamente popolata nel sud di Gaza che fungeva da canale cruciale per gli aiuti umanitari.

Ore e ore di incontri virtuali e di persona tra i massimi assistenti alla sicurezza nazionale dell’amministrazione Biden e le loro controparti israeliane miravano a inviare lo stesso messaggio, secondo i funzionari: ci sono altri modi per attaccare Hamas, come hanno chiarito gli assistenti di Biden. , che impedisce alle forze di occupazione di invadere la città dove si è rifugiato. Più di un milione di palestinesi sono in cerca di sicurezza.

A più livelli, il presidente e la sua squadra hanno avvertito Netanyahu che un’invasione di Rafah su larga scala non sarebbe stata supportata dalle armi americane. Era un messaggio che la Casa Bianca credeva fosse ben compreso governo in Israele, Lo hanno detto giovedì i funzionari della Casa Bianca.

Tuttavia, questi avvertimenti non vengono resi pubblici Era una mossa che Biden era stato a lungo prudente nel prendere. Ciò segnerebbe un punto di svolta e la più grande rottura nelle relazioni USA-Israele dall’inizio della guerra a Gaza in seguito agli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre. Anche sotto la pressione dei progressisti del suo partito affinché adottassero misure per ridurre la sofferenza umanitaria a Gaza, Biden è stato attento a evitare una spaccatura aperta con Netanyahu.

Tuttavia, durante le riunioni del gabinetto di guerra di Netanyahu, la decisione di andare a Rafah sembrava imminente. L’IDF ha ora stabilito una presenza a Rafah e lungo il suo confine, strangolando due punti di ingresso per gli aiuti e avvertendo di un attacco più vasto in arrivo.

Alla fine, hanno detto i funzionari, Biden è arrivato a credere che i suoi avvertimenti non fossero stati ascoltati, quindi ha cambiato rotta.

La settimana scorsa, Biden ha firmato la sospensione dell’invio di 3.500 bombe verso Israele, che i funzionari dell’amministrazione temevano sarebbero state sganciate su Rafah. E mercoledì, seduto in un college della comunità del Wisconsin per un’intervista con Erin Burnett della CNN, Biden ha chiarito al mondo ciò che ha detto di aver già chiarito a Netanyahu in privato.

“Se vanno a Rafah, non fornirò loro le armi che sono state usate storicamente per affrontare Rafah, per affrontare le città che stanno affrontando questo problema”, ha detto Biden a Burnett.

Gli assistenti del presidente hanno affermato che la lettera non avrebbe dovuto essere una sorpresa per il destinatario previsto in Israele.

“Posso assicurarvi che la natura diretta e schietta con cui ha espresso se stesso e le sue preoccupazioni in quell’intervista con Erin Burnett è coerente con il modo in cui si è espresso al primo ministro Netanyahu e ai funzionari israeliani”, ha affermato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. disse. Lo ha detto giovedì.

Kirby ha affermato che il governo israeliano ha “compreso… da tempo” le implicazioni di un grave attacco a Rafah sul futuro delle spedizioni di armi statunitensi.

Che i funzionari israeliani fossero a conoscenza o meno delle opinioni del presidente, hanno reagito con shock all’annuncio pubblico. Netanyahu era provocatorio.

“Se vogliamo restare da soli, saremo soli. Ho detto che, se necessario, combatteremo con le unghie”. I funzionari israeliani hanno anche cercato di minimizzare il significato dell’annuncio di Biden. Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha detto che Israele ha già le armi ha bisogno per le missioni di cui ha bisogno.

Oltre alle bombe da 2.000 libbre, Biden ha detto alla CNN che l’artiglieria potrebbe essere disattivata in caso di invasione di Rafah. Sebbene più piccola delle bombe, l’amministrazione Biden considera l’artiglieria come un’arma indiscriminata e imprecisa che può causare ingenti perdite nelle aree urbane.

Israele ha affermato che la sua attuale campagna a Rafah è “limitata”, una descrizione ripresa anche dai funzionari americani. Ma dietro le quinte, permangono dubbi sulle intenzioni di Israele, ha appreso la CNN, con gli Stati Uniti che forniscono una chiarezza limitata su come intendono andare avanti.

Nel corso del conflitto, la frustrazione di Biden nei confronti di Netanyahu è cresciuta, anche se il presidente degli Stati Uniti ha pubblicamente affermato che il suo sostegno allo Stato di Israele è incrollabile.

Biden ha chiarito che, indipendentemente dal percorso che prenderà la guerra tra Israele e Hamas, gli Stati Uniti rimarranno il più forte alleato di Israele finché lui rimarrà presidente. I consulenti hanno affermato che questa convinzione era separata e lontana dallo sviluppo del rapporto del presidente con Netanyahu.

“Israele non è come Netanyahu”, ha detto alla CNN un consigliere senior di Biden.

Rafah non era l’unica fonte di fastidio nella relazione. Secondo gli stretti consiglieri di Biden, l’uccisione accidentale da parte dell’esercito israeliano all’inizio di aprile di sette operatori umanitari presso la World Central Kitchen di Gaza – uno dei quali era cittadino americano – ha spezzato la pazienza già esaurita del presidente.

I consiglieri hanno detto che Biden ha espresso rabbia dopo aver appreso la notizia. Ha chiarito ai suoi consiglieri che vede l’uccisione degli operatori umanitari come un “crollo” inaccettabile in alcuni dei modi fondamentali in cui Israele dovrebbe condurre la sua guerra, e che il momento richiede una nuova risposta. La sua squadra ha rapidamente organizzato una telefonata con Netanyahu.

Diverse settimane fa, Biden ha condiviso con i suoi amici a Capitol Hill – in commenti catturati da un megafono acceso – che lui e il primo ministro probabilmente erano diretti verso una sorta di rottura. Si aspettava che i due leader vivessero un momento “Vieni a Gesù”.

Molti consiglieri non hanno negato che la telefonata di Biden con Netanyahu in aprile sia stata almeno tanto vicina a un momento di “vieni a Gesù” quanto lo erano stati i due leader fino a quel momento. Nella breve telefonata, Biden ha lanciato un nuovo avvertimento a Netanyahu: se Israele non correggerà la sua rotta, gli Stati Uniti riconsidereranno il modo in cui sostengono il loro alleato nel conflitto.

È stato il segnale più chiaro finora che, dopo sei mesi di guerra, Biden sta cominciando a considerare seriamente di adattare il sostegno americano a Israele. Ma anche allora, non si sapeva quali sarebbero state esattamente queste conseguenze e quali azioni avrebbe intrapreso Israele per spingere Biden sull’orlo del baratro.

Dopo il loro appello, la Casa Bianca ha elogiato Israele per aver adottato misure per aumentare gli aiuti umanitari, inclusa l’apertura di ulteriori valichi. Tuttavia, Rafah ha continuato a sottolineare il rapporto, con i funzionari israeliani che hanno insistito sul fatto che Hamas deve essere perseguitato in città, anche se gli assistenti di Biden hanno affermato di non vedere un piano per proteggere i civili lì.

Gli incontri tra le due parti non sono riusciti a raggiungere un consenso sulla questione, secondo persone a conoscenza della questione. I funzionari della Casa Bianca non erano convinti dei piani di Israele per proteggere i civili e hanno chiarito in dichiarazioni pubbliche che un’invasione della città sarebbe una catastrofe umanitaria.

“Il presidente e il suo team sono stati chiari per diverse settimane sul fatto che non supportiamo un’importante operazione di terra a Rafah, dove più di un milione di persone si stanno rifugiando sul posto senza un posto sicuro dove andare”, ha detto Kirby giovedì. “Il presidente lo ha detto pubblicamente e lo ha comunicato ripetutamente e direttamente al primo ministro Netanyahu”.

Dopo l’intervista di Biden alla CNN, i funzionari hanno sottolineato che la posizione della Casa Bianca sugli aiuti condizionanti è ipotetica: gli Stati Uniti non ridurranno le attrezzature e le armi fornite al loro alleato di lunga data a meno che non lancino l’invasione di Rafah.

Ma ciò non ha impedito ai critici del presidente di accusarlo di abbandonare Israele, nonostante la sua chiara dichiarazione secondo cui “non si discosta dalla sicurezza di Israele”. In tutto lo spettro del Partito Repubblicano, dall’ex presidente Donald Trump al senatore dello Utah Mitt Romney, gli oppositori politici di Biden hanno paragonato l’annuncio a un messaggio di abbandono nel mezzo di una guerra in corso con i terroristi.

Il presidente della Camera Mike Johnson, che è appena sopravvissuto Tentativo di rovesciamentoHa anche notato in un’intervista a Politico che Biden ha avuto un “momento di alto profilo” quando ha fatto questa dichiarazione.

Anche alcuni democratici hanno espresso critiche. Il senatore della Pennsylvania John Fetterman, convinto sostenitore di Israele, ha affermato di non essere d’accordo con il piano di Biden di bloccare alcune spedizioni di armi a Israele, avvertendo che la mossa “dimostra ad Hamas che sta vincendo la guerra delle pubbliche relazioni”.

“Sono preoccupato per questo e non sono d’accordo con il presidente”, ha detto a Manu Raju della CNN.

“Penso che dovrebbe essere rilasciato”, ha detto il senatore Jon Tester, un democratico vulnerabile del Montana, quando gli è stato chiesto della gestione delle spedizioni di armi da parte di Biden. Il presidente della commissione per le relazioni estere del Senato, Ben Cardin, ha detto che intende parlare con i funzionari dell’amministrazione sui dettagli del loro piano più tardi giovedì.

“Sto cercando di scoprire legalmente cosa stanno facendo e le ragioni per questo”, ha detto. “Quindi, finché non avrò l’opportunità di parlare con il management, mi asterrò dal fare commenti specifici”, ha aggiunto.

Sebbene la posizione del presidente abbia segnato la sua più dura posizione pubblica nei confronti di Israele dall’inizio della guerra, sembra anche che abbia fatto poco per soddisfare coloro che nel suo stesso partito chiedevano la fine del sostegno americano.

“Penso che sia un buon passo avanti. Penso che dobbiamo fare di più”, ha detto alla CNN il senatore Bernie Sanders, un socialista democratico del Vermont, aggiungendo che l’avvertimento di Biden sul condizionamento delle armi “avrebbe dovuto arrivare molto prima”.