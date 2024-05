Ad Age afferma che Apple si scusa per l’annuncio “Crush” di iPad Pro.

(Reuters) – Apple si è scusata giovedì dopo che una pubblicità per l’ultimo modello di iPad Pro ha suscitato critiche mostrando un’animazione di strumenti musicali e altri simboli di creatività schiacciati, ha riferito la rivista Ad Age.

“Il nostro obiettivo è quello di celebrare sempre gli innumerevoli modi in cui gli utenti si esprimono e danno vita alle loro idee attraverso l’iPad. Abbiamo mancato l’obiettivo con questo video e ci dispiace,” ha detto il produttore di iPhone citando Ad Age.

Un portavoce di Apple ha rifiutato di commentare ma ha indirizzato le domande al rapporto Ad Age.

L’annuncio intitolato “Crush” ha ricevuto oltre un milione di visualizzazioni sul canale YouTube di Apple ed è stato condiviso dal CEO Tim Cook sulla piattaforma di social media X. L’annuncio mostra una varietà di gadget e oggetti creativi come una macchina fotografica, una chitarra, un pianoforte e dei colori. essere distrutto da un frantoio industriale.

Il frantoio rivela quindi l’iPad appena presentato, a simboleggiare quanto racchiude il nuovo modello più sottile.

I commentatori online hanno criticato l’annuncio definendolo insensibile e uno sgradito allontanamento dal posizionamento storico del marchio dell’azienda come anticonformista, a misura d’uomo e un antidoto a un mondo distopico e incolore.

In un post su X, l’attore Hugh Grant ha affermato che lo spot mostrava “la distruzione dell’esperienza umana grazie alla Silicon Valley”.

Il colosso tecnologico con sede a Cupertino, in California, ha presentato martedì un tablet con un nuovo chip per il calcolo dell’intelligenza artificiale mentre corre per raggiungere i suoi rivali Big Tech in una corsa per dominare la tecnologia emergente.

L’iPad Pro, disponibile per l’ordine martedì, ha display aggiornati ed è il “prodotto più sottile di sempre” di Apple, ha affermato Apple.

(Questa storia è stata corretta per dire che l’iPad Pro è diventato disponibile per l’ordine martedì, non giovedì, nel paragrafo 9)

(Segnalazione di Rishabh Jaiswal a Bangalore; montaggio di Cynthia Osterman)