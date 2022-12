La Russia lancia una raffica di missili e l’Ucraina condanna la “sciocca barbarie”

Missili da crociera sono stati lanciati contro molte città: l’aviazione ucraina

L’Ucraina abbatte 54 missili su 69

Tre persone sono rimaste ferite negli attentati del sindaco di Kiev

Lavrov afferma che il piano di pace in Ucraina è “illusione”

KIEV (Reuters) – La Russia ha lanciato dozzine di missili in Ucraina all’inizio di giovedì, colpendo la capitale Kiev e altre città tra cui Lviv e Odessa a ovest, in uno dei suoi più grandi bombardamenti aerei che ha spinto la gente a distruggere i rifugi. energia.

“Barbarie senza senso. Queste sono le uniche parole che vengono in mente quando si vede la Russia lanciare un altro sbarramento missilistico sulle pacifiche città ucraine prima del nuovo anno”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

L’esercito ucraino ha dichiarato di aver abbattuto 54 dei 69 razzi lanciati dalla Russia in un attacco iniziato alle 7 del mattino ora locale. Le sirene dei raid aerei hanno suonato in tutta l’Ucraina e la sirena di Kiev ha suonato per cinque ore, uno degli allarmi più lunghi della guerra.

I funzionari hanno detto in precedenza che più di 120 missili sono stati lanciati contro l’Ucraina durante l’attacco.

Le riprese di Reuters a Kiev hanno mostrato una squadra di soccorritori che ispezionava il relitto delle case residenziali distrutte da un’esplosione e il fumo dei razzi sospesi sulla capitale.

A Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, i vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere un enorme incendio in una centrale elettrica.

Nella città centro-meridionale di Zaporozhye, le case sono state danneggiate e un enorme cratere è stato lasciato da un missile.

“Mi sono svegliato con tutto che tremava, cadeva a pezzi. Mi sono alzato e ho gridato, Vitya, Vitya (mio marito), dove sei?” Halina, 60 anni, residente nella zona, ha detto: “Ho corso a piedi nudi sul vetro e il vetro stava cadendo da esso”.

L’esercito ucraino ha affermato che la Russia ha lanciato missili da crociera aria-mare, missili guidati antiaerei e il sistema ADMS S-300 presso strutture di infrastrutture energetiche nelle regioni orientali, centrali, occidentali e meridionali. Gli attacchi hanno seguito un attacco di droni “kamikaze”.

Le ondate di attacchi aerei russi negli ultimi mesi contro le infrastrutture energetiche hanno lasciato milioni di persone senza elettricità e riscaldamento a temperature spesso rigide.

“Il nemico ha puntato molto su questa offensiva e si sta preparando da due settimane. Le forze di difesa aerea ucraine hanno mostrato un incredibile livello di abilità e competenza”, ha dichiarato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal sull’app di messaggistica Telegram.

“Allo stesso tempo, ci sono stati infortuni e danni, soprattutto nelle centrali elettriche. In alcune aree potrebbero essere applicati arresti di emergenza per evitare incidenti nelle reti. I nostri ingegneri energetici stanno già lavorando per riparare tutto”, ha aggiunto.

L’ultimo attacco è arrivato subito dopo il rifiuto del Cremlino del piano di pace ucraino, insistendo sul fatto che Kiev deve accettare l’annessione russa di quattro regioni ucraine.

difese aeree

Le autorità di Kiev hanno affermato che due abitazioni private nel distretto di Darnitsky sono state danneggiate dalle schegge dei missili, così come un’azienda e un parco giochi. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha detto che negli attacchi sono stati abbattuti 16 razzi e tre persone sono rimaste ferite.

Il sindaco di Lviv, Andrzej Sadovy, ha dichiarato su Telegram che il 90% della sua città vicino al confine polacco era senza elettricità. I missili hanno distrutto l’unità dell’infrastruttura energetica.

Il governatore distrettuale Maksym Marchenko nella regione sud-occidentale di Odessa ha detto che frammenti di un missile hanno colpito un edificio residenziale, anche se non sono stati riportati feriti.

Mosca ha ripetutamente negato di aver preso di mira i civili, ma l’Ucraina afferma che il suo bombardamento quotidiano sta distruggendo città, paesi, la forza del paese, le infrastrutture mediche e di altro tipo.

Da mesi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede ai Paesi occidentali maggiore aiuto nel settore della difesa aerea.

L’agenzia di stampa statale bielorussa Belta ha riferito che giovedì un missile S-300 ucraino è caduto sul territorio bielorusso e ha pubblicato una foto di ciò che ha detto essere parti di esso che giacevano in un campo vuoto.

Minsk stava indagando se i suoi sistemi di difesa aerea abbattessero il missile o se fosse stato un errore. L’incidente è avvenuto mentre la Russia stava lanciando missili contro l’Ucraina.

E in Russia, un governatore regionale ha affermato che le difese aeree hanno abbattuto un drone vicino alla base aerea di Engels, a centinaia di chilometri dalle linee del fronte in Ucraina e sede di bombardieri strategici a lungo raggio. La Russia afferma che l’Ucraina ha già tentato di attaccare la base due volte questo mese.

La Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio in quella che il presidente Vladimir Putin ha descritto come una “operazione militare speciale” per disarmare il suo vicino. Kiev ei suoi alleati occidentali hanno denunciato le azioni della Russia come accaparramento di terre in stile imperiale.

Sanzioni globali sono state imposte alla Russia a causa della guerra che ha causato decine di migliaia di vittime, milioni di sfollati dalle loro case, città distrutte e scosse l’economia globale, facendo salire i prezzi dell’energia e del cibo.

I fatti di oggi

Non c’è ancora alcuna prospettiva di colloqui per porre fine alla guerra.

Zelensky sta spingendo in modo aggressivo un piano di pace in 10 punti che prevede che la Russia rispetti l’integrità territoriale dell’Ucraina e ritiri tutte le sue forze.

Ma Mosca lo ha respinto mercoledì, sottolineando che Kiev deve accettare l’annessione da parte della Russia delle quattro regioni: Luhansk e Donetsk a est, e Kherson e Zaporizhia a sud. Dice anche che l’Ucraina deve accettare di perdere la penisola di Crimea sul Mar Nero, che la Russia ha annesso nel 2014.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che non ci potrebbe essere alcun piano di pace “che non tenga conto delle realtà odierne riguardanti il ​​territorio russo con l’ingresso di quattro regioni in Russia”.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che l’idea di Zelensky di rimuovere la Russia dall’Ucraina orientale e dalla Crimea con l’aiuto dell’Occidente e convincere Mosca a pagare un risarcimento a Kiev è una “illusione”, ha riferito RIA.

Reportage aggiuntivo del team di Reuters TV a Zaporizhia e in altri uffici Reuters, a cura di Alexandra Hudson. Montaggio di Gareth Jones

