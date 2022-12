Southwest Airlines cancella migliaia di altri voli, afferma il governo federale

Compagnie aeree del Sud-ovest Migliaia di aerei furono ripuliti Mercoledì, la società ha affrontato la frustrazione dei viaggiatori e il controllo dei funzionari federali sulla gestione del suo programma dopo una forte tempesta che ha distrutto i piani di viaggio delle vacanze negli Stati Uniti.

Mercoledì sera, l’86% di tutti i voli cancellati negli Stati Uniti proveniva dal sud-ovest, che ha cancellato più di 2.500 voli mercoledì, ha affermato il servizio di monitoraggio. Consapevolezza del volo. Martedì, Southwest ha bloccato circa 2.600 voli, un giorno dopo che la maggior parte delle compagnie aeree statunitensi si era ripresa dalla tempesta. Questi voli hanno rappresentato oltre l’80% dei 3.000 voli cancellati in tutto il paese martedì, secondo FlightAware.

E sembrava che il caos sarebbe continuato. La compagnia aerea ha cancellato più di 2.300 voli programmati per giovedì mentre cercava di ripristinare il suo programma irregolare.

I clienti negli aeroporti con grandi operazioni nel sud-ovest hanno dovuto affrontare lunghe code sperando di ottenere un posto su un altro volo. Hanno descritto ore di attesa per chiedere aiuto, solo per essere interrotti. Alcuni hanno cercato di noleggiare auto per raggiungere prima le loro destinazioni. Altri hanno trovato posti per dormire sul pavimento. I bagagli ammucchiati in enormi pile.

Conrad Stoll, un operaio edile in pensione di 66 anni del Missouri, aveva pianificato di volare da Kansas City a Los Angeles per la festa del 90° compleanno di suo padre quando il suo volo Southwest è stato cancellato martedì presto. Ha anche detto che non potrà vedere sua madre di 88 anni.

“Sono andato lì nel 2019 e lei mi ha guardato e ha detto: ‘Non ti rivedrò mai più'”. disse Stoll. “Mia sorella li guarda e dice, ‘Stanno davvero perdendo la testa molto velocemente.'”

Stoll spera di avere un’altra possibilità di vedere i suoi genitori in primavera, quando il clima sarà più mite.

Adontis Barber, un pianista jazz di 34 anni di Kansas City, Missouri, era accampato all’aeroporto della città sabato dopo che il suo volo Southwest era stato cancellato e si chiedeva se ce l’avrebbe mai fatta a Washington, DC, per un concerto di Capodanno .

“Mi arrendo”, disse. “Ho iniziato a sentirmi senza casa”.

Carrier è stato anche costantemente sommerso di domande e reclami online. Qualcuno disse quel giorno Cinguettio,”[S]Oh, chiariamolo. Le mie valigie sono andate perse, poi danneggiate, e quando ho provato a chiamarti la scorsa settimana, ho ricevuto solo due squilli e un tono di occupato? Che tipo di servizio clienti è questo?”

Il CEO si scusa

UN video Southwest ha rilasciato martedì scorso, il CEO Robert Jordan, che ha affermato che Southwest opererà con un programma ridotto per diversi giorni, ma spera di “tornare in pista prima della prossima settimana”.

La tempesta invernale in Giordania ha gravemente interrotto la rete “estremamente complessa” della compagnia aerea. Gli strumenti di Southwest per il recupero dalle interruzioni “funzionano il 99% delle volte, ma questa settimana dobbiamo raddoppiare il miglioramento dei sistemi per evitare il ripetersi”, ha affermato.

Jordan, un veterano del sud-ovest di 34 anni che è diventato amministratore delegato a febbraio, si è detto “veramente dispiaciuto” per il pasticcio di viaggio, aggiungendo che “abbiamo del lavoro da fare per risolvere questo problema”.

I problemi sono iniziati durante il fine settimana e sono aumentati a valanga lunedì, costringendo Southwest a mettere a terra oltre il 70% dei suoi voli.

Questo è stato dopo che la peggiore tempesta era passata. La compagnia aerea ha affermato che molti piloti e assistenti di volo non sono stati in grado di lavorare sui loro aerei. I leader dei sindacati che rappresentano i piloti e gli assistenti di volo del sud-ovest hanno criticato la direzione dell’azienda, incolpando il software di pianificazione della forza lavoro antiquato.

Luis Hernandez, 61 anni, parte e Ruth Hernandez, con il loro cane Sissy, su un volo Southwest Airlines cancellato per Omaha, Nebraska, all’aeroporto internazionale di Los Angeles, martedì 27 dicembre 2022, a Los Angeles, California. Irfan Khan



Casey Murray, presidente della Southwest Airlines Pilots Association, ha affermato che la compagnia aerea non è riuscita a risolvere i problemi che hanno portato a un crollo simile nell’ottobre 2021.

“C’è molta frustrazione perché è così prevenibile”, ha detto Murray. “La compagnia aerea non può collegare l’equipaggio agli aerei. La compagnia aerea non sa nemmeno dove sono i piloti.”

I manager questa settimana hanno chiesto ai piloti di alcuni aeroporti di presentarsi in una posizione centrale, dove hanno annotato i nomi dei piloti presenti e inviato l’elenco al quartier generale, ha detto Murray.

In una nota interna, intanto, Dec. Il 21, il vicepresidente delle operazioni di gruppo di Southwest ha avvertito di una “emergenza operativa” presso il centro di volo di Denver a causa di un gran numero di carenze di equipaggio. Notizie Bloomberg.

Lyn Montgomery, presidente del sindacato dei lavoratori dei trasporti, che rappresenta gli assistenti di volo del sud-ovest, ha affermato che lei e altri leader sindacali hanno ripetutamente affermato alla direzione che la tecnologia di pianificazione del volo è inadeguata.

“È qualcosa che abbiamo visto arrivare”, ha detto. “È stato un evento molto catastrofico”.

BoutiqueGeek: Southwest vuole rimborsi

La compagnia aerea sta ora attirando attenzioni indesiderate da Washington.

Il segretario ai trasporti Pete Buttigieg, che ha criticato le compagnie aeree per precedenti interruzioni, ha affermato che la sua agenzia indagherà sui motivi delle cancellazioni diffuse di Southwest e se la compagnia aerea stava adempiendo ai propri obblighi legali nei confronti dei clienti bloccati.

“Mentre tutti comprendiamo che non è possibile controllare il tempo, questa è una responsabilità diretta della compagnia aerea da condizioni meteorologiche incontrollate”, ha detto Buttigieg a “NBC Nightly News”. Ha detto che Southwest dovrebbe almeno emettere rimborsi per i voli cancellati e coprire i costi di hotel e pasti per i passeggeri bloccati.

Al Congresso, anche la commissione per il commercio del Senato si è impegnata a indagare. Due senatori democratici hanno chiesto a Southwest di pagare un risarcimento “significativo” ai passeggeri bloccati, affermando che la compagnia aerea ha liquidità in quanto prevede di pagare un dividendo di 428 milioni di dollari il mese prossimo.

@SouthwestAir Quindi chiariamo le cose. Le mie valigie sono andate perse, poi danneggiate, e quando ho provato a chiamarti la scorsa settimana, ho ricevuto solo due squilli e un tono di occupato? Che tipo di servizio clienti è?

Non suona molto LUV-ing o customer friendly 🤨 — Hamza Pathania (@TheHamzaP) 27 dicembre 2022

Bryce Burger e la sua famiglia avrebbero dovuto salpare da San Diego per il Messico il 24 dicembre, ma il loro volo da Denver è stato cancellato senza preavviso. Il volo è stato riprenotato via Burbank, in California, ma è stato cancellato mentre erano seduti al gate.

“È orribile”, ha detto Burger al telefono martedì da Salt Lake City, dove la famiglia ha deciso di guidare dopo aver abbandonato un viaggio.

I bagagli della famiglia sono ancora all’aeroporto di Denver e il volo per la California è stato prenotato separatamente, quindi Burger non sa se riuscirà a ottenere un rimborso per il viaggio.

All’aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth, i passeggeri hanno detto che gli era stato detto che non sarebbero stati in grado di prendere un altro volo Southwest fino a sabato. Notizie della CBS DFW.

Nonostante l’elevato numero di voli cancellati martedì negli aeroporti in cui Southwest è un importante vettore, tra cui Denver, Chicago Midway, Las Vegas, Baltimora e Dallas, le dimensioni e l’intensità della tempesta hanno devastato molte compagnie aeree.

Spirit Airlines e Alaska Airlines hanno entrambe cancellato circa il 10% dei loro voli, con American, Delta, United e JetBlue che hanno le percentuali di cancellazione più basse.

I sostenitori dei consumatori hanno esortato il Congresso a emanare nuovi regolamenti per proteggere i viaggiatori.

“Sebbene il maltempo non sia colpa di nessuno, il modo in cui i passeggeri vengono trattati e accolti – o meno – si trova esattamente sulle spalle della maggior parte delle compagnie aeree”, ha dichiarato in una nota Teresa Murray, osservatore dei consumatori presso il gruppo di interesse pubblico US PIRG. .

“Questo disastro mostra ancora una volta i massicci cambiamenti necessari per proteggere meglio i viaggiatori aerei mentre i funzionari federali esaminano quanto caos avrebbe potuto essere evitato.

“Oh mio Dio, stiamo salendo su un aereo!”



Kristy Smiley aveva programmato di tornare a casa a Los Angeles fino a quando Southwest non avesse cancellato il suo volo di martedì, quindi ha aspettato all’aeroporto di Kansas City che sua madre venisse a prenderla. La Southwest non potrà imbarcarla su un altro volo fino a domenica, capodanno.

Smiley ha detto che anche dopo che la tempesta è passata, la compagnia aerea ha incolpato il tempo e non ha detto ai passeggeri perché i voli non sono stati in grado di decollare.

“Amano recitare [Tuesday’s flight] Andrà avanti fino a quando non inizieranno a dire: “Oh, altri cinque minuti”. Oh, altri 10 minuti.’ Non so cosa sia successo loro. Sembra un po ‘, ha detto.

Tracy Jolin, di Tampa, Florida, lavora per programmare un nuovo volo con Southwest Airlines il 27 dicembre 2022, dopo che il suo volo precedente è stato cancellato all’aeroporto MacArthur di Long Island a Ronkonkoma, New York. James Carbone/Newsday RM tramite Getty Images



Daniel Janin ha promesso di non volare mai più a sud-ovest dopo quattro giorni, diversi voli sono stati cancellati e lei, suo marito e i loro due figli hanno dormito in aeroporto prima di tornare a casa in Illinois da Albuquerque, nel New Mexico. Si sono fermati negli aeroporti di Denver e Phoenix e sono arrivati ​​a Chicago solo dopo aver pagato 1.400 dollari per quattro biglietti di sola andata dell’American Airlines al largo di Southwest.

“Oh mio Dio, stiamo salendo su un aereo!” Onestamente ero scioccato perché pensavo che fossimo sempre bloccati negli aeroporti”, ha detto.

Zanin ha in programma di chiedere a Southwest di rimborsare loro una parte dei loro biglietti originali, nuovi biglietti per American, oltre a auto a noleggio, parcheggio, corse e pasti Uber, per un totale di circa $ 2.000.

“Non ho buona fede che faranno molto di qualsiasi cosa”, ha detto.