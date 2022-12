I mercati dell’Asia-Pacifico, Wall Street, la produzione industriale e Hong Kong allentano le restrizioni

I prezzi del petrolio sono leggermente diminuiti poiché anche la Cina continua a vedere un numero crescente di casi di Covid Ceppo di risorse mediche L’ottimismo offusca la riapertura della nazione e alimenta le aspettative della domanda.

Future sul greggio Brent È diminuito dello 0,46%, chiudendo a 82,88 dollari al barile. Allo stesso modo, il Intermedio del Texas occidentale USA È diminuito dello 0,49%, a 78,58 dollari al barile.

“Anche la narrazione della riapertura della Cina potrebbe essere vacillata dalla penetrazione record del Covid-19 in Cina”, ha scritto in una nota Vishnu Varathan della Mizuho Bank, aggiungendo che la riapertura non dovrebbe essere confusa con “l’immunità permanente” dai rischi di una crisi globale recessione.

– Lee Ying Chan